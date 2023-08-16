Böyle algıya da pes artık! Türkiye'nin gururu Bayraktar ile bakın kimi kıyasladılar

Genel başkanı devirme operasyonunu beceremeyince, İstanbul'a aday olduğunu açıklayan İmamoğlu için bir anket şirketi "pes" dedirten araştırma sonucunu paylaştı.

Araştırmayı, CHP'nin basın sözcüsü gibi çalışan İsmail Saymaz bugünkü köşesinde aktardı.

Araştırmada, akıllara ziyan şekilde, Türkiye'nin gururu İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar ile yaşadığı kenti terk edip "cumhurbaşkanlığı" hayaline kapılan Ekrem İmamoğlu kıyaslandı.

Ar damarları çatlamış!

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce kendi seçmenlerini kandırarak, son ana kadar, "Kılıçdaroğlu kazanıyor" diyen İsmail Saymaz, aynı utanmazlığa bu sefer de Ekrem İmamoğlu için devam etti:

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İBB, İmamoğlu'nun AK Partili adaylarla yarışması halinde ne kadar oy alacağını araştırdı. Aksoy Araştırma'nın yaptığı çalışmada İstanbullulara İmamoğlu ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın isimleri soruldu.

İmamoğlu, tüm adaylar karşısında seçimi kazanıyor.