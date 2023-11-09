Boykot siyonistin belini büküyor

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Gazze’de mazlum kanı döken İsrail’e destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykot devam ediyor. Tüketici bu ürünleri almayarak, Meclis de raflardan kaldırarak tepkisini dile getiriyor. Malları ellerinde kalan Siyonist firmaların sıkıntılı döneme girmeleri İsrail yardakçılarına korku salıyor. Bu korku cani Netanyahu’ya ve efendilerine yaranmak için yarışan sosyal medya trollerini de boykotu hedef alan paylaşımlar yapmaya sevk ediyor. İleri giden trollerden bir kısmı “Bu da boykot mu” diyerek küçümseyici dil kullanırken bir kısmı “Siyonist firmalar kârlarını, gelirlerini artırıyor” yalanını ortaya atıyor. İsrail’e yardım ve yataklık eden firmalar ise yüzde 60’a varan indirimler uygulayarak boykotu delme girişimlerinde bulunuyor. Boşa çıkan bu girişimler boykotun dalga dalga yayıldığına ve Siyonistler ile şakşakçılarını ürküttüğüne işaret ediyor.

Çok rahatsızlar

akit’e konuşan Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Bülent Deniz de halkın Siyonistlere ait ürünleri almayarak önemli ve anlamlı bir eyleme imza attığını belirtti. Deniz, şunları söyledi:

“Boykota katılanlara teşekkür ediyoruz. Dünyanın diğer ülkeleri gibi Türkiye’de de boykota büyük teveccüh var. Tabii Siyonistlere yardım yağdıran firmalar bu durumdan rahatsızlık duyuyorlar. Boş da durmuyorlar. Algı operasyonları yürütüyorlar. Ama nafile. Boykot etkili oluyor. Bunu başkalaşan tavırlardan anlıyoruz. Başlarda İsrail zulmüne sessiz kalan firmalar şu anda Gazzelilere yardım yapıyorlar.

Tüketici kulak asmıyor

Zulmü görmezden gelen hatta zalimleri fonlayan Siyonist firmalar da indirimlere giderek boykotu delmeye çalışıyorlar. Bu firmalara yakın sosyal medya trolleri de tüketiciye ‘Siz satın almasanız ne olur’, ‘Bu da boykot mu’ diye sesleniyorlar. Ama tüketici bunlara kulak asmıyor. Boykota yoğun katılım ve kararlı boykot görüyoruz. Boykota artan ilgi memnuniyet verici. Biz burada distribütörlere, ithalatçılara ‘Ürün temin ettiğiniz Amerikalı ve İsrailli firmaları baskı altına alın ki Gazze’de vahşet bitsin” diyoruz. Domino etkisi oluşturma gayreti içerisindeyiz. Hatırlanacağı üzere Macron’un ‘Ermenilere soykırım’ iftirasını dünyaya yayacağını açıklamasının akabinde Fransız mallarını boykot etmiş ve başarılı olmuştuk. Bunda da başarılı olacağız. Ürün bazında boykot yapıyoruz. Boykotu büyütüyoruz. Siyonistlere ait ürünleri, markaları satan yerlere de tepki var. Bu tepki devam edecek. Hülâsa ortada topyekûn bir boykot var. Bu boykotu itibarsızlaştırma faaliyetleri nafile.”

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Bıkmak usanmak yok

Yazar İsmail Öz de Siyonistlerin mallarını bıkmadan usanmadan boykot etmek gerektiğini kaydetti. Öz, şöyle dedi: “Boykotla Gazze’yi yakıp yıkan İsrail’i ve onun ardında duran ülkeleri tedirgin etmek amaçlanıyor. Gereken yapılıyor, fayda elde ediliyor. Şu muhakkak ki İsrail ve ona yardım eden ülkeler Gazze’ye çıkar odaklı bakıyor. Bu ülkelerin başında Amerika bulunuyor. Amerika’ya karşı ambargo ve boykot kartı kullanılmalı. Ne yazık ki İslam devletleri tarafından ambargo kartından yararlanılmıyor, enerji vanaları kapatılmıyor. Kapatılsa Amerika’ya büyük bedel ödetilir. Amerika eksenini başka yere kaydırır. Elde kalıyor boykot. Burada da İslam devletleri değil, halklar ön planda olmalı. Boykota devam edilmeli. Boykotun önüne geçmek için Siyonistler gerekli adımları atıyorlar. Yalan yanlış beyanlarda bulunuyorlar. Noam Chomsky’nin deyişiyle ‘rıza imalatı’ yapıyorlar. Biz de karşı atağa geçmeliyiz. Siyonistlerin mallarına yönelik tavır ortaya koyabileceğimizi anlamalıyız. ‘Rıza imalatı’na kanmamalıyız. Ortada milyar dolarlar var. Boykotu küçümseyen trollere itibar edilmemeli. Önem vermediğimiz 1 liranın, 5 liranın toplandığında milyar dolarlar ettiği unutulmamalı. Boykotun etkili olduğu, Siyonistlere zarar verdiği bilinmeli. Şükür ki başarılı olamıyorlar”.