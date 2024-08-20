Boykot etkisini gösterdi! Coca-Cola Türkiye'de küçülecek

İşgalci İsrail'e finansal destek verdiği için Türkiye'de boykot edilen Coca-Cola İçecek A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) satış hacmine ilişkin bildirim geldi.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamada "Orta Doğu'da yaşanan ve beklenenden daha uzun süren hassasiyetler ve siyasi açıdan temkinli tüketici duyarlılığı nedeniyle tüm yıl için satış hacmi beklentimizi orta-tek haneli büyümeden yatay-düşük-tek haneli büyümeye revize ediyoruz" denildi.

"BÜYÜME BEKLENTİMİZİ DÜŞÜK 30'LU YÜZDELERDE BÜYÜME' OLARAK REVİZE EDİYORUZ"

Şirketten yapılan açıklamaya göre net satış gelirinde de revizeye gidildi:

"Revize edilen hacim beklentisi ve başlangıçta planlanandan daha yavaş fiyat artışlarıyla birlikte, Kur Etkisinden Arındırılmış Net Satış Geliri büyüme beklentimizi de 'düşük 40'lı yüzdelerde büyüme'den 'düşük 30'lu yüzdelerde büyüme' olarak revize ediyoruz."

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"FVÖK MARJI BEKLENTİMİZİ GEÇEN YILA GÖRE HAFİF DÜŞÜŞ VEYA YATAY OLARAK DEĞİŞTİRİYORUZ"

Coca-Cola operasyonek kar konusunda da bir güncellemeye gitti ve beklentisini 2023 yılına göre hafif düşüş-yatay olarak değiştirdi:

"Faaliyet ortamının daha da kötüleşmesi halinde FVÖK marjında bir önceki yıla kıyasla hafif bir düşüş riski görüyoruz. Bu potansiyel riski beklentilerimize dahil ederek, FVÖK marjı beklentimizi 'geçen yıla göre hafif düşüş veya yatay' olarak değiştiriyoruz."