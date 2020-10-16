Boykot çağrısına uymadılar! Araplardan Türkiye'ye büyük destek

Arap aktivistlerin, Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine uyguladığı "yarı resmi boykot"a karşı Türkiye'ye destek için sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar Türkiye'nin bütün dünyadaki mazlumların yanında olduğundan, bazıları da Türk ürünlerinin kalitesinden söz etti.

Körfez ülkelerinden aktivistler, Twitter'da Türkiye'ye destek için harekete geçerek, Arapça "Türkiye'ye destek için halk kampanyası" etiketi ile bir kampanya başlattı ve iki saat sonra Twitter'da en çok yayılan etiket oldu.

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Konseyi Başkanı Aclan bin Abdulaziz el-Aclan, 3 Ekim tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'ye ithalat, yatırım ve turizm alanlarında boykot" çağrısı yapmış ve bunun bütün Suudi Arabistan vatandaşlarının "görevi" olduğunu öne sürmüştü.

Bunun üzerine Kraliyet karar merkezinin yönlendirmesi olmaksızın Aclan'ın kendi iradesi ile böyle bir çağrı yapabileceği bir ifade özgürlüğü alanı bulunmadığı yorumlarında bulunuldu.

Üstelik medyada çıkan bazı raporlarda, Suudi Arabistan'da ticaret sektöründen sorumlu yetkililerin, ülkedeki iş adamları ve şirketlere Türkiye ile ticari ilişkileri durdurmaları için baskı yaptığı haberleri yer aldı.

Aclan'ın çağrısının ardından "trollerin" harekete geçerek, Türk ürünlerini karalama kampanyaları ve boykot çağrıları yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin Müslümanların yanında duran tutumuna övgü

Bütün bunlara karşı Arap aktivisler, Türkiye'nin Müslüman halkların yanında duran tutumundan övgüyle bahsederek, Türkiye'ye destek verdi.

Kampanyaya katılarak etiketi paylaşan, aralarında Suudi Arabistanlıların da olduğu sosyal medya kullanıcıları, Türkiye'nin bütün dünyadaki mazlumların yanında olduğunu bildirirken, Türk ürünlerinin de kalitesinden söz etti.

Katarlı yazar Cabir el-Harmi, "Tüm onurlu ve özgür insanlar Türkiye'nin yanındadır. Türkiye'ye destek için halk kampanyasından yanadır. Köleler ve Siyonistler ise Türkiye'yi boykottan yanadır. Arap dünyasından bir zümrenin Türk mallarını boykota çağırması utanılacak bir durum. Zaten bu zümre aynı zamanda tüm küstahlığıyla Siyonist oluşumu kucaklıyor." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya katılan Suudi akademisyen Ahmed bin Raşid bin Said, Twitter hesabında "Biz Türkiye'ye destek için halk kampanyasından yana bir ulusuz. Türk ürünlerini boykota karşı çıkıyor, normalleşme sevdalısı baskıcı rejimleri, Siyonist oluşumla dostça ilişki tecrübesiyle baş başa bırakıyoruz." dedi.

"Türk malları son derece kaliteli"

Suudi Arabistanlı gazeteci ve yazar Ömer bin Abdulaziz, "Cemal Kaşıkçı cinayetini ortaya çıkardıkları, Somali'nin kalkınmasına destek verdikleri, Katar'ı işgal projesini durdurdukları, Libya'da Trablus ablukasını kırdıkları, Filistin davasına destek verdikleri için ve ürünleri Cebel Ali'den gelmediği için Türkiye'ye teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Kuveytli araştırmacı Halid el-Uteybi, "Türkiye, Müslüman gelişmiş bir devlet, her türlü desteği hak ediyor. Türk malları son derece kaliteli, fiyatları da uygun. Satın almayı hak ediyor. En yakın fırsatta genelde olduğu gibi Türkiye'yi ziyaret edeceğiz. Cebel Ali'nin (BAE serbest ticaret bölgesi) ürünlerinde ise taklit ve tağşiş yapılıyor, fiyatları da pahalı." dedi.