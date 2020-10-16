Boykot çağrılarına karşı Türkiye'ye destek verdiler

Arap aktivistlerin, Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine uyguladığı "yarı resmi boykot"a karşı Türkiye'ye destek için sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya yoğun ilgi görürken, bazı kullanıcılar Türkiye'nin tüm dünyadaki mazlumların yanında olduğundan, bazıları da Türk ürünlerinin kalitesinden bahsetti.

Körfez ülkelerinden aktivistler, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Türkiye'ye destek için harekete geçerek, Arapça "Türkiye'ye destek için halk kampanyası" etiketiyle bir kampanya başlattı. Söz konusu ifade, oluşturulduktan iki saat sonra Twitter'da en çok yayılan etiket oldu.

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Konseyi Başkanı Aclan bin Abdulaziz el-Aclan, 3 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'ye ithalat, yatırım ve turizm alanlarında boykot" çağrısında bulunmuş ve bunun tüm Suudi Arabistan vatandaşlarının "görevi" olduğunu ileri sürmüştü.

Bunun üzerine Kraliyet karar merkezinin yönlendirmesi olmaksızın Aclan'ın kendi iradesiyle böyle bir çağrıda bulunabileceği bir ifade özgürlüğü alanı bulunmadığı yorumları yapıldı.

Üstelik basında çıkan bazı raporlarda, Suudi Arabistan'da ticaret sektöründen sorumlu yetkililerin, ülkedeki iş adamları ve şirketlere Türkiye ile ticari ilişkileri durdurmaları için baskı yaptığı haberleri yer aldı.

Aclan'ın çağrısının akabinde "trollerin" harekete geçerek, Türk ürünlerini karalama kampanyaları ve boykot çağrıları yapması da dikkati çekti. Tüm bunlara karşı Arap aktivisler, Türkiye'nin Müslüman halkların yanında duran tutumundan övgüyle bahsederek, Türkiye'ye destek oldu.

Kampanyaya katılarak etiketi paylaşan, aralarında Suudi Arabistanlıların da olduğu yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, Türkiye'nin tüm dünyadaki mazlumların yanında olduğunu belirtirken, Türk ürünlerinin de kalitesinden bahsetti.

Kampanyaya katılan Suudi akademisyen Ahmed bin Raşid bin Said, Twitter hesabında "Biz Türkiye'ye destek için halk kampanyasından yana bir ulusuz. Türk ürünlerini boykota karşı çıkıyor, normalleşme sevdalısı baskıcı rejimleri, Siyonist oluşumla dostça ilişki tecrübesiyle baş başa bırakıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Katarlı yazar Cabir el-Harmi, "Tüm onurlu ve özgür insanlar Türkiye'nin yanındadır. Türkiye'ye destek için halk kampanyasından yanadır. Köleler ve Siyonistler ise Türkiye'yi boykottan yanadır. Arap dünyasından bir zümrenin Türk mallarını boykota çağırması utanılacak bir durum. Zaten bu zümre aynı zamanda tüm küstahlığıyla Siyonist oluşumu kucaklıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk malları son derece kaliteli"

Kuveytli araştırmacı Halid el-Uteybi, "Türkiye, Müslüman gelişmiş bir devlet, her türlü desteği hak ediyor. Türk malları son derece kaliteli, fiyatları da uygun. Satın almayı hak ediyor. En yakın fırsatta genelde olduğu gibi Türkiye'yi ziyaret edeceğiz. Cebel Ali'nin (BAE serbest ticaret bölgesi) ürünlerinde ise taklit ve tağşiş yapılıyor, fiyatları da pahalı." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistanlı gazeteci ve yazar Ömer bin Abdulaziz, "Cemal Kaşıkçı cinayetini ortaya çıkardıkları, Somali'nin kalkınmasına destek verdikleri, Katar'ı işgal projesini durdurdukları, Libya'da Trablus ablukasını kırdıkları, Filistin davasına destek verdikleri için ve ürünleri Cebel Ali'den gelmediği için Türkiye'ye teşekkürler." ifadelerini kullandı.