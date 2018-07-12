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Boydak'lara verilen ceza belli oldu

Eski Boydak Holding yöneticilerinden Memduh Boydak, yargılandığı FETÖ davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 13:46
Boydak'lara verilen ceza belli oldu

Holding eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak’a 11 yıl 10 ay 15 gün; Memduh Boydak’a 18 yıl, Şükrü Boydak’a 10 yıl, tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ’a ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi; eski çalışanlardan Halit Bayhan ise beraat etti.

Boydak Holding'e, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kayyum ataması yapılmıştı. Holding ve bağlı şirketlerin denetimi TMSF'ye geçti. Boydak Holding'in eski yöneticileri de tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 13:46
  1. memduh boydak

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