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Boydak Holding’in ismi değişecek

Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın‘Artık bu aile ile özdeşleşmiş bir ismi kullanmak istemiyoruz.

13 Eylül 2019 Cuma 10:53
Boydak Holding’in ismi değişecek

Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın‘Artık bu aile ile özdeşleşmiş bir ismi kullanmak istemiyoruz. Bu holdingin ismini değiştireceğiz’ açıklamasından sonra sürecin başladığını ve şirketin yeni isminin ne olacağının belirlendiğini ve bu ismi hızlı bir şekilde duyuracaklarını açıkladı.


Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri’de yayın yapan 3 uydu televizyonu, 4 karasal televizyon ve 10 radyonun ortak yayınında gazetecilerin sorduğu soruları yanıtladı. Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, “67 bin ailenin istifade ettiği Boydak Holding’de ne olduğunu bilmek herkesin hakkı" diyerek şirketle ilgili olarak şu bilgileri verdi: "2018’in birinci yarıyılını 4.63 milyar TL ile kapatmıştık. 2019’un birinci yarıyılını 5.62 milyar TL ile kapattık. Büyüme birinci yarıyıl yüzde 21.38 olarak gerçekleşti. 2019 yıl sonu hedefimiz 11.15 milyar TL. hedefimizin gerçekleşme oranı ise yüzde 50.40’tır. TMSF olarak Boydak Holdingi aldığım gün ile bu güne kadar borçlarımızda ve mevduatımızda ne durumdayız? 18.08.2016 tarihinde banka kredileri için 383 milyon dolar borcumuz varmış. Bu gün 119 milyon dolar. Devraldığımız mevduat 159 milyon dolar imiş. Bu gün mevduat 204 milyon dolar. 45 milyon dolarlık bir artış var. 309 milyon dolarlık bir iyileşme var" dedi.


Merkez Bankasının faiz oranlarında yaptığı indirimin sorulması üzerine CEO Ertekin, "Merkez Bankasının faiz indirimini olumlu karşılıyoruz. Enerji yatırımları milyon dolarlarla ifade edilen yatırım hiçbir iş adamı için kendi öz kaynakları ile finanse edilebilecek durumda değil. Biz de günün sonunda ama yurt içinde ama yurt dışında bu finansmanı sağlamaya çalışıyoruz. Faiz oranları ne kadar aşağı inerse bu paraya erişim o kadar kolaylaşıyor. Yatırımın kendini ödeme ihtimali artıyor. Faiz oranları yüksek olduğunda bir iş planı yaptığınızda 8-10 yılda geri ödeyecek gibi çıkıyorsa o zaman o yatırımı yapmakta iki kere düşünüyorsunuz. Faiz oranları düştüğünde işin 5 yılda geri ödenebildiğini gördüğünüzde çok daha büyük bir iştahla o yatırımı yapıyorsunuz" cevabını verdi.


Holdingin isminin değiştirilip değiştirilmeyeceği ile ilgili bir soru üzerine ise Ertekin, "Holdingin ismi değişecek, bu karar alındı ve ilgili makamlarla da görüşüldü. Hatta bu gün bazı yayın organlarında TMSF Başkanımızın kendi açıklaması yayınlandı. İsmin ne olacağını biliyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Ufak bir problem var benzerlik var. Bir harf benzerliği var onu aşınca hızlı bir şekilde duyuracağız. Evet bu güne kadar şu anda gündemimizde yok, daha çok çalışacağız daha çok satacağız diyorduk. TMSF Başkanımız bir medya grubunu ziyaret ettiğinde ‘Artık bu aile ile özdeşleşmiş bir ismi kullanmak istemiyoruz. Bu holdingin ismini değiştireceğiz’ dedi. Bizim için de süreç başlamış oldu. Markalar kalacak. İstikbal ve holding herkes tarafından bilinmiyor. Holdingin ismini değiştireceğiz ve markaların tamamı mevcut ticari olarak bilinen piyasada yer etmiş markaları ile şirketler devam edecek" ifadesinde bulundu.


İstikbal Mobilya Kayserispor’a yapılan yardımlar konusunda ise Alpaslan Baki Ertekin, "Parayı veriyorsun ne yapıyorlar? Diye soruyorlar. Biz kendi bütçe disiplinimiz içinde olmayan hiçbir yardımı yapmıyoruz. Yapmamız da mümkün değil. Biz zaten 2019 yılı bütçesi için Kayserispor için bir bütçe ayırmıştık. Hepsini de bir seferde vermiyoruz. Bir seferde versek muhtemelen ikinci sefer de istenecek. Biz parça parça verdik ve insanlar ‘Kayserispor ne zaman para istese Boydak çıkardı verdi’ Boydak çıkarıp verdi ama Ekim 2018’den bütçelediği bir parayı verdi. Ben genel kurul delegesi değilim ve yönetim kurulu üyesi değilim. Biz parayı işimizin bir parçası olarak şehre olan borcumuzun karşılığı olarak veririz ama o paranın doğru kullanılıp kullanılmadığından birincisi başkan mesuldür. İkincisi yönetim kurulu üyeleri, üçüncüsü genel kurul üyeleri ama en sonunda hiçbir takım taraftara rağmen bir şey yapamaz. Ben bütçelediğim parayı veriyorum, bu para daha iyi kullanılabilir mi bununla ilgili olarak Yönetim kurulu üyelerini, genel kurul delegelerini ve Kayserispor’a gönül vermiş taraftarları bütün paraların nasıl kullanıldığını takip etmeye davet ediyorum" dedi.


Holdingi olabilecek en şeffaf şekilde yönetmeye çalıştıklarının altını çizen Ertekin, "Buranın bir emanet olduğunu bilerek yönetmeye çalışıyoruz. Sataşanlar laf atanlar oluyor bunların hiç birinden etkilenmiyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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