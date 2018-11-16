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Boyalar başınıza iş açıyor

Hanımlar saçlarındaki beyazları kapatmak ya da sahip olduğu saç rengini açmak ve koyulaştırmak için saçlarını boyarlar.

16 Kasım 2018 Cuma 18:57
Boyalar başınıza iş açıyor

Saç boyaları içersinde çeşitli kimyasal maddeler vardır. Bu maddelerin bazıları da kanserojen pigmentler bulundurur.

Araştırmalara göre saçlarını sıklıkla boyayan kişilerin özellikle lenfoma kanserine yakalanma oranının, saçını boyamayan kişiler göre daha fazladır.

Ayrıca kimyasal saç boyaları çeşitli alerjik hastalıklar, bununla birlikte yüzde ve gözlerde ödem, saç diplerinde yaralar, saçın aşırı kepeklenmesi, saç dökülmelerine sebep olabilir.

Saç boyasının doğal olup olmadığını anlamak için, öncelikle Avrupa Kontrol Edilmiş Doğal Kozmetikten (Bdih) onay almış olması yani sertifikalı olması gerekmektedir.

Ayrıca doğal bir saç boyası saçın rengini açamaz yani aldığınız boya saçınızın rengini açıyorsa asla doğal değildir.

Kimyasal boyalar yaklaşık 1 ay rengini korurken, doğal boyalar kısa sürede saçtan akar ve asıl renk ortaya çıkar. Burdan da boyanın doğal olup olmadığını anlayabiliriz.

Hamilelerde saç boyasını kesinlikle kullanmamalıdır. Çünkü insan derisi cilde sürülen çoğu şeyin emilimini gerçekleştirir. Hamile saçını boyadığında saç cildine doğrudan aldığı zaralı maddeler bebeğine de nüfuz eder.

En doğal saç boyası kınadır. Fakat kınada çeşitli renkler olmadığı için pek tercih edilmese de, vücuda hiçbir zararı yoktur. Hatta günümüzde kınanın kanser önleyici etkisi olduğu bile araştırılıp onaylanmıştır.

Kına, Hindistan ve Ortadoğu’da yetiştirilen bir bitkiden elde edilir. Tamamen doğaldır. Ayrıca kimyasal boyalar gibi sentetik koku, renk ve petrol kökenli maddeler taşımaz.

Saçınızdaki beyazları kapatmak istiyorsanız, kınayı tercih edin. Eğer saçınızda beyaz yoksa doğal saç rengi insan yüzü ve cildine en uygun renge en yakın olandır. Eğer illaki boyamam gerekiyor diyorsanız yukarıdaki uyarıları dikkate alarak doğal boyaları tercih ederseniz, hem sağlığınıza zarar vermezsiniz hem de daha tabii bir saç rengine kavuşursunuz.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 18:57
  1. saç boyası
  2. saç boyasının zararları

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