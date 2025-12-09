  • İSTANBUL
Boyabat'ta korkunç iş kazası: İşçi kolunu hızar makinesine kaptırdı
Yaşam

Boyabat’ta korkunç iş kazası: İşçi kolunu hızar makinesine kaptırdı

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sinop'un Boyabat ilçesindeki bir atölyede meydana gelen feci iş kazasında, 58 yaşındaki İbrahim Y. hızla dönen hızar makinesine kolunu kaptırarak ağır yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, işçinin sıkışan kolunu dikkatli bir operasyonla kurtarırken, ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan işçinin kolunda ciddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Sinop'un Boyabat ilçesi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir atölyede dehşet verici bir iş kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Y. (58) isimli işçi, çalıştığı sırada büyük bir talihsizlik sonucu hızar makinesine kolunu kaptırdı ve ağır şekilde yaralandı. Çevredeki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen iş kazasında, bir atölyede çalışan işçi hızla dönen hızar makinesine kolunu kaptırarak ağır şekilde yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay, Boyabat Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir atölyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Y. (58) isimli işçi atölyede çalıştığı sırada hızla dönen hızar makinesine kolunu kaptırarak ağır şekilde yaralandı. Yaşanan talihsiz olayın ardından çevredeki çalışanlar durumu fark ederek hemen yardım çağırdı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hızar makinesine sıkışan İbrahim Y.’yi dikkatli bir çalışmayla bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçinin kolunda ciddi hasar oluştuğu öğrenildi. Ağır yaralanan İbrahim Y., ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

