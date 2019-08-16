Boyabat Belediyesinden gençlere ücretsiz hizmet

Boyabat Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile sürdürdüğü hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

Boyabat Belediyesi tarafından yürütülen proje ile; bekçilik, polislik, subaylık, astsubaylık, uzman çavuşluk ve uzman erbaşlık sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs vermeye başlandı.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile yürüttüğümüz hizmetler içerisinde eğitime destek vermek amacıyla öğrencilerimizin katıldığı önemli sınavlara ücretsiz hazırlık kurslarımız devam ediyor. Bekçilik, polislik, subaylık, astsubaylık, uzman çavuşluk ve uzman erbaşlık sınavları için salı-çarşamba ve cuma günleri saat 10.00-12.00 ve 18.30-20.30 saatleri arasında hazırlık kursları açtık. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu’nda uzman hoca eşliğinde nizami parkurda öğrencilerimiz bu sınavlara hazırlanacaklar. Sınava girecek kardeşlerimize ücretsiz olarak verilecek olan bu kurslardan faydalanmalarını tavsiye ederim. Rabb’im kendilerine kolaylıklar versin. Emeklerini zayi etmesin" dedi.