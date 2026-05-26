Boufal, En-Nesyri ve Ziyech listede yok! Fas’ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda C Grubu’nda Brezilya, Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak Fas Milli Takımı’nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.

Fas Milli Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosundata tercihler dikkat çekti.  Teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin açıkladığı kadroda, Sofiane Boufal, Youssef En-Nesyri ve Hakim Ziyech yer almadı. Fas, turnuvada C Grubu'nda Brezilya, Haiti ve İskoçya ile mücadele edecek.

 

Fas'ın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir Kajoui (Renaissance de Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR Rabat)

Savunma: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Crystal Palace), Zakaria El Ouahdi (Genk), Redouane Halhal (Mechelen), Nayef Aguerd (OM)

 

Orta saha: Neil El Aynaoui (Roma), Azzedine Ounahi (Girona), Ismael Saibari (PSV), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Samir El Mourabet (Strasbourg), Sofyan Amrabat (Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille)

Forvet: Brahim Diaz (Real Madrid), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Abde Ezzalzouli (Betis), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Gessime Yassine (Strasbourg), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Chemsdine Talbi (Sunderland)

