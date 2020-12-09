Botsuz Namaz kıldırmayan Komutan: Askerler komutanı değil İmamı dinledi
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, TSK'da Din İşleri Subayı kadrosu açılmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Gazeteci Fatih Uğurlu, TSK'da yıllar sonra yeniden açılan Din İşleri Subaylığı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugün adı Din İşleri Subaylığı olan kadronun geçmişte Tabur İmamlığı olarak adlandırıldığını belirten Uğurlu, geçmiş yıllarda yaşanan bir olayı anlatarak önemli değerlendirmelerde bulundu.