  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Botsuz Namaz kıldırmayan Komutan: Askerler komutanı değil İmamı dinledi
Gündem

Botsuz Namaz kıldırmayan Komutan: Askerler komutanı değil İmamı dinledi

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, TSK'da Din İşleri Subayı kadrosu açılmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:40:00 -
Botsuz Namaz kıldırmayan Komutan: Askerler komutanı değil İmamı dinledi

Gazeteci Fatih Uğurlu, TSK'da yıllar sonra yeniden açılan Din İşleri Subaylığı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugün adı Din İşleri Subaylığı olan kadronun geçmişte Tabur İmamlığı olarak adlandırıldığını belirten Uğurlu, geçmiş yıllarda yaşanan bir olayı anlatarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ceyhan'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması!
Sağlık

Mehmet Ceyhan'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması! "Devletin getirdiği aşı..."

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı Türkiye’ye geldiğinde kendisinin de aşı olacağını belirterek, “Hiç şüph..
ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!
Dünya

ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, içerisinde Türkiye'ye yaptırım içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarı..
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi Kim Yo-Jong'dan olay tehdit
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi Kim Yo-Jong'dan olay tehdit

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi Kim Yo-Jong, Güney Kore çok sert bir tehditte bulundu. Güney Kore'den gelen koronavirüs vaka iddias..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay