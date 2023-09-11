  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tolga Özbek'ten Bayraktar TB3'ün rakipleriyle ilgili flaş çıkış: İlginç bir gelişme yaşandı

Bir de hamile! Yaptığı iş mide bulandırdı

Dünya, nefesini tuttu izliyor: AFAD, UMKE, AKUT ve birçok ülkeden profesyonel dağcılar operasyonda

Müjde gibi müjde geldi! Türkiye'ye 100 yıl boyunca yetecek! Bu haber herkesi havalara uçuracak

Ruslardan Türkiye konusunda büyük uyanıklık! Aylarca bekleyip bakın şimdi ne yaptılar

Bakan Şimşek'ten flaş OVP açıklaması

CHP’nin önde gelen iki kurmayı, bu kepazeliğe imza atmış! Bu iddia Türkiye’yi sallar

FETÖ'den ceza alan CHP'li Belediye Başkanına kötü haber!

Yunanistan Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşuyor! Onlar bile şaşırdı

İYİ Parti'den yaylım ateşi: İzmir'in yarısı bankamatik memuru
Dünya Botları batırıp mültecileri boğarak öldürüyorlardı: Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 12'ye çıktı
Dünya

Botları batırıp mültecileri boğarak öldürüyorlardı: Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 12'ye çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-11 16:09:00 -
Botları batırıp mültecileri boğarak öldürüyorlardı: Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 12'ye çıktı

Ege denizinde çoluk çocuk demeden mültecilerin olduğu tekneleri batıran vahşi Yunanistan'da, 5 Eylül'den beri karşı karşıya kaldığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Pinio Nehri'ndeki suyun yükselmesi nedeniyle birçok yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltılırken, sel yüzünden mahsur kalanları kurtarma çalışmaları ise havadan, karadan ve sahil güvenliğe ait botlarla devam ediyor.

Ege denizinde çoluk çocuk demeden mültecilerin olduğu tekneleri batıran vahşi Yunanistan'da, 5 Eylül'den beri karşı karşıya kaldığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Pinio Nehri'ndeki suyun yükselmesi nedeniyle birçok yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltılırken, sel yüzünden mahsur kalanları kurtarma çalışmaları ise havadan, karadan ve sahil güvenliğe ait botlarla devam ediyor.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Kardiça'da çarşambadan beri kayıp olduğu bildirilen 58 yaşındaki erkeğin cesedine ulaşıldı.

Pilio'da da kayıp kişinin cansız bedeni Eğriboz'da bulundu.

Böylece sel felaketinde ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.
Pinio Nehri'ndeki suyun yükselmesi nedeniyle birçok yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltıldı.


Tesalya Bölgesi'ndeki Kardiça, Trikala ve Larisa'daki çok sayıda yerleşim birimi hala sular altında.
ÖNE ÇIKAN VİDEO


Sel yüzünden mahsur kalanları kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve sahil güvenliğe ait botlarla devam ediyor.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis, akşam saatlerinde bölgede incelemelerde bulunacak.

Miçotakis'in selzedelere yönelik yardımlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23