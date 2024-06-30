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Ekonomi BOTAŞ'tan İsrail iddialarına ilişkin açıklama! Petrol iftirasına cevap verildi
Ekonomi

BOTAŞ'tan İsrail iddialarına ilişkin açıklama! Petrol iftirasına cevap verildi

Yeniakit Publisher
2024-06-30 21:07:00 -
BOTAŞ'tan İsrail iddialarına ilişkin açıklama! Petrol iftirasına cevap verildi

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), İsrail’e petrol ihraç edildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, "BOTAŞ tarafından İsrail'e petrol ihraç edildiği yönündeki asılsız iddialara yönelik olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. BOTAŞ'ın ham petrolün satışı ve ticaretine ilişkin herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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