BOTAŞ'tan dikkat çeken 'dolar kuru' kararı

BOTAŞ, bugünden 1 Eylül'e kadar geçerli olmak üzere elektrik üretim amaçlı doğalgaz fiyatında dolar kurunu 6.5 liraya sabitlediğini duyurdu.

Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Bu ayın ikinci yarısında dolarkurundaki herhangi bir değişiklik dikkate alınmayacak. Elektrik üretim amaçlı doğalgazın fiyatı dolara endekslenmek yerine 6.5 liraya sabitlenmiş oldu" dedi.

Yetkili, söz konusu uygulamanın BOTAŞ'ın sayfasında yer aldığını da bildirdi.

Dolar/TL Pazar günü illikit piyasada 7.24 seviyesine yükselerek tarihi zirveyi görmesinin ardından bugün saat 1236 itibarıyla 6.56 seviyesinde bulunuyor.