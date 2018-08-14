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BOTAŞ'tan dikkat çeken 'dolar kuru' kararı

BOTAŞ, bugünden itibaren 1 Eylül'e kadar elektrik üretim amaçlı doğalgaz fiyatında dolar kurunu 6.5 liraya sabitlediğini açıkladı.

14 Ağustos 2018 Salı 14:23
BOTAŞ'tan dikkat çeken 'dolar kuru' kararı

BOTAŞ, bugünden 1 Eylül'e kadar geçerli olmak üzere elektrik üretim amaçlı doğalgaz fiyatında dolar kurunu 6.5 liraya sabitlediğini duyurdu.

Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Bu ayın ikinci yarısında dolarkurundaki herhangi bir değişiklik dikkate alınmayacak. Elektrik üretim amaçlı doğalgazın fiyatı dolara endekslenmek yerine 6.5 liraya sabitlenmiş oldu" dedi.

Yetkili, söz konusu uygulamanın BOTAŞ'ın sayfasında yer aldığını da bildirdi.

Dolar/TL Pazar günü illikit piyasada 7.24 seviyesine yükselerek tarihi zirveyi görmesinin ardından bugün saat 1236 itibarıyla 6.56 seviyesinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 14:23
  1. doğalgaz
  2. dolar kuru
  3. elektrik üretimi

YORUM YAZ

  • ufukufuk1 sa önce
    demekki doların bir süre yükselmesi beklenmiyor. MHP de dolarları bozdurdu zaten.
  • salim arslansalim arslan1 sa önce
    Zaten 6,60 kadar düştü niye 5,50 yada 6,00 değilde 6,50?
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    daha önce kaç liraydı onu bilelim
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