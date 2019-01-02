BOTAŞ, Rusya deplasmanında
- Türk ekibi, play-off turu ilk maçında yarın MBA Moskova ile karşılaşacak02 Ocak 2019 Çarşamba 10:55
ANKARA (AA) - BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında yarın Rusya'nın MBA Moskova takımına konuk olacak.
Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
BOTAŞ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda E Grubu'nu ikinci, MBA Moskova ise B Grubu'nu 3. sırada tamamlamıştı.
Karşılaşmanın rövanşı 10 Ocak Perşembe günü Ankara'da oynanacak.
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