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Gündem BOTAŞ duyurdu! Doğal gaz verildi
Gündem

BOTAŞ duyurdu! Doğal gaz verildi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesine doğal gaz verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 22:47:00 -
BOTAŞ duyurdu! Doğal gaz verildi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay il merkezi ve Kırıkhan ilçesine doğal gaz verildiğini bildirdi.

BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay il merkezi ve Kırıkhan şehir giriş istasyonlarına doğal gaz verilmiştir. Konutlara doğal gaz arzı ise dağıtım şirketlerinin teknik ekipleri ve AFAD ile birlikte tüm güvenlik önlemleri alınarak koordineli şekilde yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

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