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Aktüel Bosna'nın son kadısı Becir Efendi'nin eşi hayatını kaybetti
Aktüel

Bosna'nın son kadısı Becir Efendi'nin eşi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:33:32 -
Bosna'nın son kadısı Becir Efendi'nin eşi hayatını kaybetti

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in son kadısı Becir Efendi'nin eşi Nimeta Jahic, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Nimeta Jahic'in oğlu Munir Jahic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesini sabaha karşı kaybettiklerini belirterek birkaç ay önce 99 yaşına giren annesinin cenazesinin yarın Saraybosna'da defnedileceğini söyledi.

Jahic, 2 gündür zatürre nedeniyle durumu ağırlaşan annesinin Saraybosna'daki evlerinde öldüğünü ifade etti.

Babası eski bir Osmanlı paşası olan Nimeta, aynı zamanda Bosna Hersek'in son kadısının da eşiydi.

- Bosna Hersek'e gelin gitmiş bir Türk kadını

Kosova'nın Prizren şehrinde yaşayan bir Türk ailesinin kızı olarak 1922'de dünyaya gelen Nimeta, kadı olan Boşnak eşinin Prizren'deki görevi sırasında evlenip daha sonra Bosna Hersek'e yerleşmişti.

Bosna Hersek'e gelin gelmiş bir Türk kadını olan Nimeta, Türkçenin yanı sıra Arnavutça ve Boşnakça da biliyordu.

Hem Prizren'de hem de İstanbul'da eğitim alan Nimeta Jahic, daha önce verdiği bir röportajda, Osmanlı paşası olan babasının Mustafa Kemal Atatürk ve Fevzi Çakmak ile arkadaş olduğunu ve hala babasının apoletlerini, kemerini ve bastonunu sakladığını anlatmıştı.

Bosna'daki savaş döneminde Saraybosna'daki tünelden geçerek yardım için Türkiye'ye giden Nimeta, Türklerin savaşta Boşnaklara çok yardım ettiğini ve bundan dolayı her daim Türk halkına duacı olduğunu söylemişti.

Nimeta Jahic, Bosna Hersek'e yaptığı ziyaretlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya gelmişti.

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