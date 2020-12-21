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Aktüel Bosnalı Sırp lider Dodik hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Bosnalı Sırp lider Dodik hastaneye kaldırıldı

Kovid-19 hastasıyla temaslı olduğundan 19 Aralık'tan beri ev karantinasında bulunan Dodik'in akciğerinde enfeksiyon olduğu belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:07:28 -
Bosnalı Sırp lider Dodik hastaneye kaldırıldı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, zatürre sebebiyle Banja Luka şehrindeki üniversite hastanesinde tedavi altına alındı.

Sırp Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonunun (RTRS) haberinde, akciğerinin iki tarafında da enfeksiyon oluşan Sırp liderin dün gece geç saatte hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Dodik'in tedavisine başlandığı ve durumunun stabil olduğu belirtilen haberde, gün içerisinde hastaneden detaylı açıklama yapılacağı bildirildi.

Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası ile temaslı olduğu için 19 Aralık'tan itibaren ev karantinasında olan Dodik'in ilk test sonucunun negatif olduğu açıklanmıştı.

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