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Bosnalı kardeşler, aynı takımda buluştu

Uzun yıllar Türkiye'de forma giydikten sonra ülkesi Bosna Hersek'in en başarılı ekibi Zeljeznicar'a transfer olan Ermin Zec ile bu takımda ikinci sezonunu geçiren kardeşi Asim, hayatlarında ilk kez aynı takımda forma giymenin mutluluğunu yaşayacak.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:03
Bosnalı kardeşler, aynı takımda buluştu

Uzun yıllar Türkiye'de forma giydikten sonra ülkesi Bosna Hersek'in en başarılı ekibi Zeljeznicar'a transfer olan Ermin Zec ile bu takımda ikinci sezonunu geçiren kardeşi Asim, hayatlarında ilk kez aynı takımda forma giymenin mutluluğunu yaşayacak.

Futbola doğup büyüdükleri Bugojno şehrinin Iskra takımında başlayan iki kardeş, aralarındaki yaş farkı nedeniyle daha önce aynı ekipte forma giymeseler de Ermin'in devre arasında Zeljeznicar ile sözleşme imzalamasıyla Zec kardeşler çocukluktan beri taraftarı oldukları kulüpte buluştu.

Zec kardeşler, hocalarının şans vermesi durumunda Zeljeznicar'ın yarın deplasmanda Radnik ile oynayacağı lig maçında ilk kez aynı formayı giyecek.

Daha önce Hırvatistan'da Sibenik ve Rijeka, Türkiye'de Gençlerbirliği, Balıkesirspor, Karabükspor ve Gazişehir Gaziantep ile Azerbaycan'da Qabala formaları giyen 31 yaşındaki Ermin Zec, uzun yıllar sonra ülkesine döndüğünü belirterek, "Daha önce Bosna Hersek liginde oynamadım. Benim için de ilk olacak. Ülkenin en büyük takımındayım ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Zeljeznicar'da kardeşi Asim ile oynayacak olmaktan dolayı da ayrıca mutlu olduğunu anlatan Ermin, "Kardeşimle aynı takımda oynayabileceğimizi hayal dahi etmemiştik. Kader bizi bir araya getirdi. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Birlikte neler yapabileceğimiz bekleyip göreceğiz." diye konuştu.

Uzun yıllar forma giydiği Türkiye'yi çok sevdiğini kaydeden Ermin, "Bosna Hersek'ten sonra orası benim ikinci ülkem. Türkiye'ye gitmek her zaman beni mutlu ediyor. Fırsatım oldukça Türkiye'yi ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin de bir gün Türkiye'de forma giymesini istediğini söyleyen Ermin, "Türkiye'de lig oldukça iyi. Gelen oyuncular, takımlar da iyi. Kardeşimin de o atmosferi yaşamasını isterim." şeklinde görüşlerini aktardı.

Zeljeznicar'ın sezonun ilk yarısını dördüncü tamamladığını anımsatan Ermin, "Futbolcular, teknik heyet ve yönetimin çabasıyla sezon sonunda en azından UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını elde edebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

 

- "Küçüklüğümüzden beri Zeljeznicar taraftarıyız"

 

Zeljeznicar'da ikinci sezonunu geçiren 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Asim Zec de ülkenin en başarılı kulübünde forma giymenin kesinlikle bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.

Devre arasında takıma katılan ağabeyi Ermin ile henüz beraber maça çıkmadıklarını aktaran Asim, "Ermin ile aynı ligde, aynı takımda forma giyeceğiz. Bizi birleştiren kulübün Zeljeznicar olması da anlamlı oldu. Zira ikimiz de küçüklüğümüzden beri Zeljeznicar taraftarıyız." dedi.

Ağabeyinin tecrübesinin hem kendisine hem de takımdaki diğer gençlere katkısı olacağına inandığını söyleyen Asim, "Ligin ikinci yarısı başlıyor. İlk yarıya kıyasla daha iyi performans sergilemeliyiz. Puan durumunda üst sıralara çıkıp gelecek sezon için Avrupa Ligi'ne katılma şansı elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk yarısında 4 gol atan Asim, "Şimdilik kulübümdeki performansıma odaklanmış durumdayım. Zira burada iyi oynarsam, teklifler de kendiliğinden gelecektir." diye konuştu.

 

- Zeljeznicar'ın 15'inci "kardeş" futbolcuları

 

Ermin ve Asim Zec, başkent Saraybosna'da 1921'de kurulan Zeljeznicar'ın tarihindeki 15'inci kardeş ikili oldu.

Eski Yugoslavya'da 1, savaş sonrası Bosna Hersek'te 6 şampiyonluğu bulunan "Maviler"de kuruluşundan bugüne Fadil-Senad Zeric, Admir-Almir Rascic, Enis-Damir Sadikovic, Ferid-Hamzalija Salihovic, Slavko-Marko Vrebac, Fahrudin-Mirsad Fazlagic, Enver-Mahmut Kapidzic, Miso-Djuro Smajlovic, Midhat-Fikret Mujkic, Rade-Zoran Paprica, Dragan-Zoran Samardzija, Rudolf-Karlo Kincic, Herland-Herbert Gmaz ve Ivan-Franjo Krajnc kardeşler de forma giydi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:03
  1. Karabük
  2. Gaziantep
  3. Balıkesir
  4. Asim Zec
  5. Bosna Hersek
  6. Ermin Zec
  7. Futbol
  8. Zeljeznicar

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