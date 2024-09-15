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Gündem Boşnak liderden soykırım tepkisi: ‘Bu dünyanın en büyük ayıbıdır’
Gündem

Boşnak liderden soykırım tepkisi: ‘Bu dünyanın en büyük ayıbıdır’

Yeniakit Publisher
2024-09-15 00:57:00 -
Boşnak liderden soykırım tepkisi: ‘Bu dünyanın en büyük ayıbıdır’

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Gazze'deki soykırım ve orada yaşananlara ilişkin, 'Gazze (soykırımı) aslında bu dünyanın en büyük ayıbıdır.' ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, Gazze'deki soykırım ve orada yaşananlara ilişkin, 'Gazze (soykırımı) aslında bu dünyanın en büyük ayıbıdır.' ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK AYIBIDIR"

Gazze'deki soykırım ve orada yaşananları, çocuklara ve kadınlara yapılanlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuklarını aktaran Becirovic, "Gazze (soykırımı) aslında bu dünyanın en büyük ayıbıdır." ifadelerini kullandı.

Becirovic, Gazze'de bir an önce sivillerin öldürülmesinin durdurulması ve bir an önce barış ve hak sağlanması gerektiğini vurguladı.

 

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