  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Boşnak lider İzetbegovic AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Boşnak lider İzetbegovic AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:00:30 -
Boşnak lider İzetbegovic AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı ve Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegovic, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan kareler hakkında bilgi alan İzetbegovic, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" fotoğrafını seçen İzetbegovic, bu fotoğrafın son derece etkileyici ve sarsıcı olduğunu ifade etti.

"Yaşam" kategorisinde ise oyunu Yahya Sezgin'in "Nehirde serinleme" başlıklı fotoğrafı için kullanan Boşnak lider, "Bu fotoğraf, oylamaya sunulan fotoğrafların da gözler önüne serdiği türlü felaketlere rağmen hayatın bir şekilde devam ettiğini gösteriyor." dedi.

"Spor" kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" fotoğrafına oy veren İzetbegovic, "Bu fotoğrafı yalnızca Bosna Hersek ile alakalı olduğu için değil, aynı zamanda muhteşem bir kare olduğu için seçtim." ifadelerini kullandı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının başarılı bir çalışma olduğunu kaydeden İzetbegovic, bu yıl da oylamaya katılma fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi
Dünya

Trump 30 dakika önce yazdı! 6 Ocak'ta darbe yapacağı iddiaları daha da güçlendi

Donald Trump'ın yaklaşık 30 dakika önce twitterdan paylaştığı bir mesaj, ABD merkezli Salon adlı haber internet sitesinin 'Trump 6 Ocak'ta d..
Belediye binasına giremeyince soyundu
Gündem

Belediye binasına giremeyince soyundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen Ersoy Ö. (51) belediye binasına girmek istedi ancak güvenlik görevlileri izin vermedi..
Katar'dan Almanya'ya dev yatırım!
Ekonomi

Katar'dan Almanya'ya dev yatırım!

Katar Varlık Fonu, enerji depolama ve batarya şirketi Fluence ile 125 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzaladı.
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay