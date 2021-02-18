Boşnak kurabiyesi tarifi | Boşnak kurabiyesi nasıl yapılır?
Kolay kurabiye tarifi | Kolay olduğu kadar leziz bir tarif arıyorsanız mutlaka Boşnak kurabiyesini denemelisiniz. Peki, Boşnak kurabiyesi nasıl hazırlanır? Boşnak kurabiyesi gerekli malzemeler | Tam ölçülü Boşnak kurabiyesi
Boşnak kurabiyesi için gerekli malzemeler | Pratik bir tarif arıyorsanız damaklarınızı şenlendirecek Boşnak kurabiyesini hazırlayabilirsiniz.
Boşnak kurabiyesi tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı şeker
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 6 su bardağı un
Üzeri için:
- Toz şeker
Boşnak kurabiyesi nasıl yapılır?
Geniş bir karıştırma kabının içerisine un hariç tüm malzemeleri alın ve güzelce karıştırın.
Ardından unu azar azar ekleyin.
Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Bu sebeple unu ölçülü eklemeye dikkat edin. Kimi malzemede 6 su bardağı un fazla gelebilir.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve şekillendirin.
Hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
Hamurların üzerine toz şeker serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeler kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.