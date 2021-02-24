Boşnak böreği her ne kadar Bosna Hersek'e ait bir yemek de olsa ülkemizdeki göçmen vatandaşlar sebebiyle oldukça yerleşmiş, sevilen yemeklerden biridir. Balkan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Boşnak Böreği sabah kahvaltıların da vazgeçilmezi. Peki, Boşnak Böreği nasıl açılır? Boşnak Böreği hamuru malzemeleri