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Kadın - Aile Boşnak Böreği nasıl açılır? Boşnak Böreği hamuru malzemeleri
Kadın - Aile

Boşnak Böreği nasıl açılır? Boşnak Böreği hamuru malzemeleri

Boşnak böreği her ne kadar Bosna Hersek'e ait bir yemek de olsa ülkemizdeki göçmen vatandaşlar sebebiyle oldukça yerleşmiş, sevilen yemeklerden biridir. Balkan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Boşnak Böreği sabah kahvaltıların da vazgeçilmezi. Peki, Boşnak Böreği nasıl açılır? Boşnak Böreği hamuru malzemeleri

Yeniakit Publisher
2021-02-24 00:45:00 -
Boşnak Böreği nasıl açılır? Boşnak Böreği hamuru malzemeleri

Boşnak Böreği tarifi börek sevenlerin asla hayır düşmeyeceği bir tarif. Peki Boşnak böreği nasıl yapılır, püf noktası nelerdir?

Boşnak Böreği tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

1 kilogram un
1 yemek kaşığı tuz
3 su bardağı ılık su

İç malzemesi için:

500 gram yağsız kıyma
3 adet soğan
Sıvı yağ
Karabiber
Tuz

Açmak için:

2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Unu ve tuzu yoğurma kabında karıştırın.

Ilık su ilave ederek güzelce yoğurun ve pürüzsüz bir hamur elde edin.

Üzerine bir bez örtüp hamuru yarım saat dinlendirin.

Bu esnada böreğin iç harcını hazırlayın.

Soğanları ince ince doğrayın.

Kıymayı az yağda kavurun.

Soğanları kıymaya ekleyip kavurmaya devam edin.

Karabiber ve tuz da ekleyip altını kapatın ve soğumaya bırakın.

Dinlenen hamurunuzu yeniden yoğurup 2 eşit parçaya ayırın.

Bezeleri 10 dakika daha dinlendirin.

Tereyağını eritip içine sıvı yağı ilave edin ve karıştırın.

Bezelerden birini merdaneyle hafifçe açın.

Erimiş yağdan hamurun üzerine sürün ve elinizle hamuru çekerek büyütebildiğiniz kadar büyütün.

İç harcının yarısını hamurun üzerine yayın ve dikkatle rulo yapın.

Tepsiyi yağlayıp hamurları ortadan dışa doğru sarın.

İkinci hamura da aynı işlemleri yapın.

Yağın kalanını hamurların üzerine sürün.

Önceden 200 dereceye ayarlayıp ısıttığınız fırında 30 dakika kadar pişirin.

Ardından çıkarıp sıcak servis yapın. Afiyet olsun…

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