Bosna Hersek'ten İzmir'deki depremzedeler için yardım

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) ile ülkede faaliyet gösteren "Merhamet" yardım derneği, İzmir'deki depremzedelere yardım için kampanya başlattı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'u ziyaret eden Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile "Merhamet" Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, yaralıların da bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Bosna Hersek'in ekonomik anlamda güçlü bir ülke olmadığını söyleyen Kavazovic, ancak depremzedeler için ellerinden geldiğince yardımcı olmak istediklerini vurguladı.

Görüşmeye ilişkin Bosna Hersek İslam Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremzedelerin acil ihtiyaçları için 100 bin avro para yardımında bulunulduğu bildirildi.

Öte yandan, "Merhamet" yardım derneği ile İslam Birliği, bir ay boyunca hem yurt içinden hem de yurt dışından destek verilebilecek yardım kampanyası da başlattı.

5 Kasım-5 Aralık'ta yapılacak kampanyaya Bosna Hersek'ten telefonla arayarak, ayrıca hem yurt içinden hem de yurt dışında derneğin banka hesaplarına para göndererek katkıda bulunulabilecek.