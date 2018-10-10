Bosna Hersek, yaptığı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı, Türkiye ile yarın yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Oyuncular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanın 15 dakikalık bölümünde koşunun ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Prosinecki, daha önce Kayserispor'da görev yaptığı dönemde oyuncusu olan Çaykur Rizesporlu Abdullah Durak ile görüşürken, Mehmet Uslu ve Ali Çamdalı da idman öncesi Bosna Hersekli oyuncularla bir süre sohbet etti.

Kaynak: Skorer