THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Bosna Hersek, yaptığı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman yapan Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı, Türkiye ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:59
Bosna Hersek, yaptığı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı, Türkiye ile yarın yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Oyuncular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanın 15 dakikalık bölümünde koşunun ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Prosinecki, daha önce Kayserispor'da görev yaptığı dönemde oyuncusu olan Çaykur Rizesporlu Abdullah Durak ile görüşürken, Mehmet Uslu ve Ali Çamdalı da idman öncesi Bosna Hersekli oyuncularla bir süre sohbet etti.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 22:59
  1. Rize
  2. Kayseri
  3. HABERLER
  4. Robert Prosinecki
  5. Bosna Hersek
  6. Türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ders çalışırken konsantre olamıyorsanız...
    1. Ders çalışırken konsantre..
    2. Otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 kişi..
    3. Mursi'nin oğlu Abdullah'a tahliye kararı
    4. Hangi çamaşır kaç derecede yıkanır?
    5. Bu yöntemle yoğurdunuz istediğiniz..
    6. Osman Müftüoğlu canlı yayında hem..
    7. Ekmeğin küflenmemesi için bunları..
    8. Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
    9. Kan şekerinizin dengelenmesi için çiğ..
    10. Ağrı'da saldırı hazırlığındaki..
    11. İki kupayı müzesine götüren..
    12. Bu belirtiler sizde varsa B12'nizi..
    13. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib..
    14. Bebeklerde vücut direncini artıran..
    15. Bosna Hersek, yaptığı antrenmanla..
    16. Kamyonet tırla çarpıştı: 6 kişi..
    17. Dilipak 'Cehenneme kadar yolunuz var'..
    18. Ali Şen'den çarpıcı Cocu ve Comolli..
    19. Parma, Kasımpaşalı Trezeguet'e talip..
    20. Yaklaşık 170 yıllık tarihi tüfek ele..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?