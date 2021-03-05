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Ekonomi Bosch’tan kablosuz pnömatik pompa
Ekonomi

Bosch’tan kablosuz pnömatik pompa

Bosch’un EasyPump markalı kablosuz pnömatik pompaları satışta.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 09:23:00 -
Bosch’tan kablosuz pnömatik pompa

Hafif olan pompalarla lastikleri, topları ve küçük su sporu ekipmanlarını şişirmek mümkün. Bosch’tan EasyPump’la ilgili yapılan açıklamada “Lastiğiniz patladı ve bir sonraki benzin istasyonuna çok mu uzaksınız? Manuel bir hava pompasını kullanmak çok mu yorucu? Yalnızca 430 gram ağırlığındaki yeni ve kompakt EasyPump kablosuz pnömatik pompası, hem evlerde hem de yollarda çözüm sunuyor” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

El altında

“Ergonomik tasarımı ve dar tutma yeri sayesinde, kablosuz pnömatik pompa elinize rahatça oturur ve her an kullanıma hazırdır. EasyPump, bisiklet ve otomobil lastikleri gibi farklı lastiklerin yanı sıra futboldan basketbola kadar çeşitli sporların toplarını şişirmek için de uygundur. Pompa, nefes kullanmaya gerek kalmadan yüzme simidi veya deniz toplarını da kolayca şişirir. Konvansiyonel pnömatik pompaların aksine gerekli tüm adaptörler, pompanın tutma yerinde düzgün bir şekilde depolanır ve böylece her zaman elinizin altındadır. Top şişirme aparatı, yarış bisikletlerinde yer alan Fransız vanasına/Presta vanasına yönelik aparatlar, yüzme simidi veya deniz topuna yönelik geniş aparatlar her zaman kendi yerlerinde durur. Her türlü uygulama için hassas bir şekilde ayarlanabilen EasyPump; otomatik durdurma fonksiyonuyla gerekli hava basıncının her zaman doğru şekilde elde edilmesini sağlar.”

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