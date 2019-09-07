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Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

İzmir’in Çiğli ilçesinde boşanmak üzere olduğu emekli polis eşi tarafından öldürülen talihsiz kadın toprağa verildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:41
Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

İzmir’in Çiğli ilçesinde boşanmak üzere olduğu emekli polis eşi tarafından öldürülen talihsiz kadın toprağa verildi.


Dün sabah saatlerinde İzmir’in Çiğli ilçesinde iddiaya göre boşanmak üzere olduğu emekli polis eşi Erdoğan Sarıyıldız tarafından tabancayla öldürülen Özlem Sarıyıldız İzmir’de defnedildi. Buca Hüdavendigar Ceylan Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına talihsiz kadının akrabaları katıldı. Namazın ardından Sarıyıldız’ın cenazesi Buca Yeni Mezarlığına defnedildi. Eşini vurduktan sonra aynı tabancayla intihar eden Erdoğan Sarıyıldız’ın cenazesi ise memleketi Trabzon’a gönderildi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:41
  1. doğa

YORUM YAZ

  • ismailismail24 dk önce
    hanım eve yiyecek içecek giyecek isterken, alım gücü düşük ,aldığı ücret geçinemeyecek kadar az olan erkek de (İnsanların büyük bir kısmı işsiz)getiremeyincetartışmalar başlıyor,kadının erkeğe söylediği sözler de tahrik olunca birbirlerini darp etmeve katl etmebaş gösteriyor.Saraylarda oturupmilletin halini anlamak istemeyen tuzu kuruşerefsizlerin kulakları çınlasın başımızdan ne zaman defolup gidecekler.Allah belalarını versin.AMİN

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