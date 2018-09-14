Boşanma hukukunda bir rezalet daha! Mahkeme: Çocuğa kayyım atansın

İstanbul 11. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya davacı Caner Erkin ile davalı Asena Atalay katılmadı. Caner Erkin’i avukatı Nazlı Kara, Asena Atalay’ı ise avukatı Beyza Sındıraç temsil etti.

Hürriyet'in haberine göre, mahkeme hakimi taraf avukatlarına “Artık Yargıtay Hukuk Genel Kurulu velayet davalarında kayyım atanması gerektiğini söylüyor. Biz de artık tüm dosyalarda çocuğu temsilen kayyım atanmasını istiyoruz. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihbarda bulunacağız. Mahkeme kayyım atadıktan sonra biz de kayyıma süre vereceğiz. kayyım davayla ilgili beyanda bulunacak. Biz de karar vereceğiz” dedi.

Hakimin beyanına karşılık söz isteyen davacı Caner Erkin’in avukatı Nazlı Kara, “Biz takdiri mahkemeye bırakıyoruz” dedi. Davalı Asena Atalay’ın avukatı Beyza Sındıraç da, “Bütün araştırmalar yapılmış. Karar aşamasına gelinmiştir. Kayyıma gerek olmadığı kanaatindeyiz” dedi.

Mahkeme, görülmekte velayetinin değiştirilmesi davasında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kapsamında küçük Çınar Erkin’e bu davada temsil etmek üzere kayyım atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ihbarda bulunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.