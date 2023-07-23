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Medya Boşanma dilekçesi ortaya çıktı! 40 milyon tazminat 60 bin nafaka
Medya

Boşanma dilekçesi ortaya çıktı! 40 milyon tazminat 60 bin nafaka

Yeniakit Publisher
2023-07-23 14:32:00 -
Boşanma dilekçesi ortaya çıktı! 40 milyon tazminat 60 bin nafaka

Siyaset ve basın dünyasının oldukça bilinen isimleri olan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı çifti boşanıyor...

Alçı tarafından İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davasında detaylar ortaya çıktı.

İkilinin 4 yıldır ayrı evlerde yaşadığı öğrenilirken Alçı'nın 40 milyon lira tazminat, ikiz çocukların velayeti ve çocuklar için aylık 60 bin TL nafaka istediği öğrenildi.

Alçı'nın ayriyeten boşanma sürecine ilişkin mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talep ettiği öğrenildi.

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