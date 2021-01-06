Boşanma dilekçesi nereye teslim edilir?

Evli olan çiftlerin yaşadığı sıkıntılar sonrasında boşanma kararı almaları üzerine çiftler, boşanma dilekçelerini nereye teslim edeceklerini araştırıyor.

Davacı tarafından doldurulan dilekçede kişinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, adres ve imza bulunması gerekiyor. Boşanmaya neden olarak gösterilen durumun da yazılması gerekir. Dilekçede bulunan diğer önemli bilgiler ise varsa çocukların yaşları, isimleri ve aile nüfus kayıtları da yer alması gerekir.

Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir?

Boşanma dilekçeleri tam, eksiksiz ve doğru olacak şekilde yazıldıktan sonra ilgili mahkeme ve kuruma teslim edilmelidir. Konu hakkında görevli mahkemeler ise Aile Mahkemeleri olmaktadır. Aile Mahkemesi bulunmayan bölgelerde ise asliye hukuk mahkemelerine dilekçenin ulaştırılması gerekir.

Boşanma dilekçesi ücretleri ne kadar?

Boşanma davası açmak isteyen kişiler için 2020 yılında belirlenen şartlar 685 TL belirlenmiştir. 685 TL Barolar Birliği tarafından belirlenen ödemedir. Dilekçeye 685 TL vermek istemeyenler aynı zamanda boşanma dilekçelerini kendileri de hazırlayabilir. Sorun yaşamamak için boşanma dilekçelerinin bir avukat aracılığı ile hazırlanması önerilir.