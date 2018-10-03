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Boşanma davasında köpeğe "nafaka"... Her ay 200 TL

İzmir’de, çocuğu olmayan 5 yıllık evli P.D.Y. ve İ.Y. çifti 16. Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşanırken, sahip olduğu köpeğin velayeti davası dikkat çekti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:49
Boşanma davasında köpeğe "nafaka"... Her ay 200 TL

İzmir'de 5 yıldır evli olan çift anlaşamadıkları için boşandı. İşin dikkat çekici tarafı, çiftin köpeği Papyon'un kimde kalacağıydı... Papyon'un da zihinsel sağlığı düşünülerek kararını veren mahkeme, köpeği kadına verdi.

Ayda 2 hafta sonu

Çiftin birlikte sahiplendikleri ‘Papyon’ adlı köpek, kadına verilirken erkeğin köpeği görebilmesi için ayda 2 hafta sonu verilmesine karar verildi.

200 lira 'nafaka'

Ayrıca İ.Y.’nin eski karısına köpeğin bakımı için aylık 200 lirayı ödemesine de hükmedildi. Gerekçeli kararda birinden yoksun kalmasının köpeği de olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:49
  1. Papyon
  2. İzmir

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  • yücelyücel1 sa önce
    İtin Hakkı hee
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