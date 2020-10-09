Boşanma aşamasında olduğu eşini yaralayan kocaya 2 yıl 8 ay hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Kartal'da, boşanma aşamasında olduğu eşine fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, "eşi kasten yaralama" suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erol Elbasan ile müşteki Derya Elbasan ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki Derya Elbasan, sanık hakkında şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istiyorum. Sanığın pişman olduğuna inanmıyorum. Tahliye edilmesi halinde yarım bıraktığı işi tamamlayacaktır." dedi.

Son savunması sorulan sanık Erol Elbasan da, beraatini talep ederek, yaşanan her şeyden dolayı pişman olduğunu söyledi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkemeye heyeti, sanık Erol Elbasan'ı "eşi kasten yaralama" suçundan önce 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini takdiri indirim nedeni sayan mahkeme, cezayı 2 yıl 8 ay 15 güne indirdi.

Sanık Erol Elbasan'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar veren mahkeme, sanık hakkında ayrıca yurt dışına çıkmamak ve eşinin ikamet ettiği eve 500 metreden fazla yaklaşmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Mahkeme, sanık Elbasan'ın "tehdit" ve "hakaret" suçlarındandan da beraatine karar verdi.

Davanın karara bağlanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan müşteki Derya Elbasan, "Şu an çıkan karardan hiç memnun değilim. Evime 500 metre yaklaşamayacakmış. Benim evimin etrafında park var, kafe var, her şey var. ‘Kafeye geldim’ dediği zaman bitti bu olay. Yani bu kadar basit. Özellikle bu mahkemedeki iyi hal kısmını kendime hakaret olarak sayıyorum. Bana yapılmış bir hakarettir bu. Benim mağduriyetimin fotoğrafları varken, onun iyi hali göz önünde bulunduruluyor ve benim mağduriyetimi kapatıyor. Ben buna karşıyım. Onunla böyle bir yargıda bulunduğum için esef duyuyorum, çocuklarımın babası olduğu için esef duyuyorum." şeklinde konuştu.

- İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Derya Elbasan ile sanık Erol Elbasan'ın evli oldukları, çiftin boşanma davası nedeniyle ayrı yaşadıkları anlatılmıştı.



Müşteki Derya Elbasan'ın 6 Haziran'da işe gitmek için evden çıkarak yürüdüğü esnada, sanık Erol Elbasan'ın yanına gelerek konuşmak istediği aktarılan iddianamede, Derya Elbasan'ın cevap vermemesi üzerine sanığın hakaret ve tehditte bulunduğu kaydedilmişti.



İddianamede, müşteki Derya Elbasan'ın yine yürümeye devam etmesi üzerine sanık Erol Elbasan'ın eşi olan müştekinin kolundan tutarak park halindeki bir kamyonun arkasına götürdüğü, ağzını kapatıp silahla ateş etmeye çalıştığı ancak ele geçirilemeyen silahın patlamadığı anlatılmıştı.



Bunun üzerine sanık Erol Elbasan'ın eşini darbederek yaraladığı aktarılan iddianamede, sanığın "eşi kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından toplam 3 yıldan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

