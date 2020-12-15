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Aktüel Boşandığı eşinin evine gelerek kapıyı tekmeleyen şüpheli güvenlik kamerasını kırdı
Aktüel

Boşandığı eşinin evine gelerek kapıyı tekmeleyen şüpheli güvenlik kamerasını kırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 21:09:20 -
Boşandığı eşinin evine gelerek kapıyı tekmeleyen şüpheli güvenlik kamerasını kırdı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki yıl önce boşandığı eşinin evine gelerek kapıyı tekmeleyen şüpheli güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüpheli S.A'nın, boşandığı eşi Kader Uvak'ın (25) Büyükkarıştıran beldesinde yaşadığı apartmanın önüne geldiği bir süre bekledikten sonra koşarak apartmana girdiği yer alıyor.

Daire kapısına tekme attığı görülen şüphelinin bir süre sonra kendisini kaydeden kamerayı da kırması kayıtlara yansıdı.

Uvak, AA muhabirine, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi tarafından sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını ileri sürdü.

Hayatından endişe ettiğini belirten Uvak, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eski eşinin sık sık evinin önüne gelerek kendisine saldırı girişiminde bulunduğunu iddia eden Uvak, ailesinin ve apartmanda yaşayanların durumdan tedirgin olduklarını belirtti.




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