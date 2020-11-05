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Aktüel Boşandığı eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Aktüel

Boşandığı eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 19:30:05 -
Boşandığı eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de eski eşini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eski eşi Sibel A'yı ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Onur D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sibel A, eski eşi Onur D. tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia ederek sosyal medyadan yardım istemiş, şüpheli dün polis tarafından yakalanmıştı.

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