Boş sandığı tüfekle oynayan 19 yaşındaki genç suratından vuruldu
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde tüfekle oynayan 19 yaşındaki genç, boş sandığı silahın tetiğine basması sonucu yüzünden ağır yaralandı.
Olay, Karakoçan ilçesi Keklik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle oynayan 19 yaşındaki M.Ö., boş olduğunu zannederek tetiğe bastı. M.Ö. tetiğe basmasıyla yüzüne gelen saçmalar sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ilk müdahalesi yapışan genç, ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.