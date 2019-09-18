Borussia Dortmund Barcelona maçı sonucu! Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya geldi. İşte, Borussia Dortmund Barcelona maçı sonucu…

Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya geldi. İşte, Borussia Dortmund Barcelona maçı sonucu… UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Borussia Dortmund evinde Barcelona'yı konuk etti. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç kaç bitti? Futbolseverler gole hasret kaldı Alman devi Borussia Dortmund ile İspanyanın köklü ekibi Barcelona arasında geçecek mücadele öncesinde futbolseverler bol gollü bir mücadeleye tanıklık edeceklerini düşünüyordu. Ancak beklenen olmadı. Devler Ligi'nde büyük heyecana tanıklık etmesi beklenen mücadele 0-0 sona erdi. İki ekip de girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamayınca sahadan 1'er puanla ayrıldılar. F Grubu 2. hafta fikstürü! 2 Ekim Çarşamba 19.55 Slavia Prag-Borussia Dortmund 22.00 Barcelona-Inter

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