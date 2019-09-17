Borussia Dortmund Barcelona maçı şifresiz kanalda mı? Şampiponlar Ligi'nde heyecan başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı şifresiz kanalda mı?

Şampiponlar Ligi'nde heyecan başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı şifresiz kanalda mı? UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund sahasında Barcelona’yı konuk edecek. İşte, zorlu mücadele öncesinde merak ettikleriniz… Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman? Borussia Dortmund, Barcelona'yı bu akşam Signal-Iduna-Park'ta konuk edecek. TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Rumen hakem Ovidiu Haţegan düdük çalacak. Borussia Dortmund Barcelona maçı şifresiz kanalda mı? Geldik merakla beklediğiniz sorunun yanıtına! Borussia Dortmund Barcelona maçı beIN SPORTS 2’den yayınlanacak.

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