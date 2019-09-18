Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya geldi. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya geldi. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi'nde özlem salı akşamı oynanan maçlarla son buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Borussia Dortmund evinde Barcelona'yı konuk etti. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç kaç bitti? Puanlar paylaşıldı Devler Ligi'nde büyük heyecana tanıklık etmesi beklenen mücadele 0-0 sona erdi. İki ekip de girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamayınca sahadan 1'er puanla ayrıldılar. F Grubu 2. hafta fikstürü! 2 Ekim Çarşamba 19.55 Slavia Prag-Borussia Dortmund 22.00 Barcelona-Inter

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