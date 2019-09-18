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Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya geldi. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç kaç bitti?

18 Eylül 2019 Çarşamba 00:04
Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya geldi. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi'nde özlem salı akşamı oynanan maçlarla son buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Borussia Dortmund evinde Barcelona'yı konuk etti. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç kaç bitti?

Puanlar paylaşıldı

Devler Ligi'nde büyük heyecana tanıklık etmesi beklenen mücadele 0-0 sona erdi. İki ekip de girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamayınca sahadan 1'er puanla ayrıldılar.

F Grubu 2. hafta fikstürü!

2 Ekim Çarşamba

19.55 Slavia Prag-Borussia Dortmund

22.00 Barcelona-Inter

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 00:04
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