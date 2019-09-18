Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya geldi. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç kaç bitti?18 Eylül 2019 Çarşamba 00:04
Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Borussia Dortmund ile Barcelona karşı karşıya geldi. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi'nde özlem salı akşamı oynanan maçlarla son buldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Borussia Dortmund evinde Barcelona'yı konuk etti. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç kaç bitti?
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Devler Ligi'nde büyük heyecana tanıklık etmesi beklenen mücadele 0-0 sona erdi. İki ekip de girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamayınca sahadan 1'er puanla ayrıldılar.
F Grubu 2. hafta fikstürü!
2 Ekim Çarşamba
19.55 Slavia Prag-Borussia Dortmund
22.00 Barcelona-Inter
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