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Ekonomi Borsanın rüzgarı ne yöne esecek?
Ekonomi

Borsanın rüzgarı ne yöne esecek?

Yeniakit Publisher
2023-10-05 12:23:00 - 2023-10-05 12:23:37
Borsanın rüzgarı ne yöne esecek?

Orta-Uzun vade için pozitif görünüm korunurken borsada bu hafta dalgalı fiyatlama izlenebilir. Peki hangi veriler ön plana çıkıyor?

Borsa İstanbul (BIST) günü düşerek tamamladı. Sektör endeksleri arasında yüzde 3,61 ile en çok düşen Ulaştırma Endeksi olurken, yüzde 4,96 Artışla Spor Endeksi en çok yükselen Endeks oldu. THYAO, TUPRS ve PETKM en çok işlem yapılan hisse senetleri oldular. Borsa İstanbul kritik seviye olarak gördüğümüz 8.500 ve güçlü direnç olarak geçtiğimiz hafta aşılmasını beklediğimiz 8.400 seviyesinin altında fiyatlama yapması piyasada panik satışlarını beraberinde getirdi.

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Orta-Uzun vade için pozitif görünüm korunurken, bu hafta dalgalı fiyatlama izlenebilir. BİST100 Endeksinin 8.400-8.500 seviyesi arasında kapanış yapması haftanın son günü için pozitif beklenti oluşturabilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erkan, Marakeş’te Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında uluslararası fonlar ve yatırım bankalarıyla buluşacak. Erkan’ın 11-13 Ekim tarihinde büyük fon yöneticileri ile gerçekleştireceği görüşmelerin haftaya olumlu yansıması bekleniyor.

Direnç noktaları neler?

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü yüzde 2,12 düşüş ile 8.333,14 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 8.329,02 olur iken, en yüksek seviye 8.533,49 oldu. Toplam işlem hacmi 150,1 Milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks pozitif açılış yapmasına rağmen gün boyunca satıcılı ve negatif fiyatlama eğiliminde izlendi. Teknik olarak grafik üzerindeki indikatörler satışı desteklerken bugün takip edeceğimiz ilk direnç 8.450-8.470 seviyelerinde, ilk destek ise 8.270-8.250– seviyelerinde yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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