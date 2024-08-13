Borsalarda uzun soluklu kaos dönemi

Küresel piyasalarda ve ABD borsalarında geçen hafta yaşanan şok düşüşün anlamı üzerine spekülasyonlar sürüyor.

Geçen hafta tüm piyasaları saran çöküşün artçıları hala hissediliyor. Asıl merak edilen ise bu çöküşün uzun vadede neyin işareti olduğu.

Borsagundem’in derlediği bilgilere göre, küresel piyasalar geçen hafta akut bir panik atak geçirdi; bu, aksi takdirde oldukça sakin ve öngörülebilir bir yıl olacağı düşünülen bir dönemde ani bir kaos dalgası yarattı. Ancak bu kaosun, borsalarda uzun bir döneme yayılacağı düşüncesi giderek daha fazla taraftar buluyor. Tuhaf olan ise bunun ‘iyi bir gelişme’ olması…

Panik atak

Insider’dan Linette Lopez’in haberine göre, geçen haftaki baş dönmesi Asya'da başladı: Pazartesi günü erken saatlerde Japonya'da piyasalar çöktü ve Nikkei Endeksi yüzde 12,4'e varan oranda düştü. Daha sonra titreme, sözde korelasyonsuz bir değer deposu olan kripto para birimlerinin geçici bir kontrol kaybı yaşamasıyla tüm dünyaya yayıldı ve düşüş tüm piyasaları sardı.

Günün sonunda ABD borsaları nefes alamadı. Gerçeklikten tamamen kopmuş, kalpleri Wall Street'te çılgınca yukarı aşağı çarparken, Dow Jones Endüstri Ortalaması 1.000 puandan fazla düşüşle yüzde 2,6 oranında geriledi; teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq ise yüzde 3,4 ve S&P 500 de yüzde 3 oranında düştü. Sonraki günlerde, piyasa her yeni bilgiyle birlikte sıçradı ve düştü ve bu da her yatırımcının göğsünde belirgin bir sıkışmaya yol açtı.

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Nedenler

Her panik atakta olduğu gibi, başlangıcın nedenleri sayısız olsa da bunların hem kontrolümüzde olan hem de olmayan ve uzun zamandır bilinen endişelerin birleşmesiyle ortaya çıktığı görüldü. Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını artırdıktan sonra Japon Yeni aniden değer kazandı ve yıllardır karşılığını veren ancak kendini sürdürmek için sakin piyasalara ihtiyaç duyan popüler bir Wall Street stratejisi olan carry trade'i alt üst etti. Üstüne, bu durumda, 2024’ün kükreyen piyasasının omurgası olan dev teknoloji hisseleriyle ilgili endişeler eklendi. Yapay zekaya yapılan yatırımlardan çok az kar elde ederek kazanç sezonunu tamamladıktan sonra, şirketlerin bu şık ancak kanıtlanmamış teknolojiye 1 trilyon dolar harcadığı endişeleri fısıltıdan açık tartışmaya dönüştü.

Ancak en önemlisi, piyasanın Temmuz istihdam raporunu acı içinde karşılamasıydı. Rapor, ABD'nin geçen ay ekonomistlerin beklentilerinin çok altında kalarak sadece 114.000 yeni iş eklediğini gösterdi. Piyasanın bu yılki sakinliğinin başlıca nedeni, Amerika'nın enflasyonla mücadelesinin ‘yumuşak bir iniş’le sona ereceğine dair güçlü inançtı; bu, iş kayıplarında bir artış olmadan fiyatların kontrol altına alındığı ideal bir senaryoya karşılık geliyordu. Temmuz ayında yüzde 4,3'e yükselen işsizlik oranındaki son artış ise, Wall Street'i mükemmel ekonomi senaryosunun risk altında olduğunu ve enflasyonu kontrol altına almaya odaklanan Fed'in iş gücü piyasasını desteklemek için faiz oranlarını düşürmede geç kalmış olabileceğini kabul etmeye zorladı. Bu da hisse senedi piyasalarını tam bir öfke haline sürüklemeye yetti.

Çalkantılı bir son mu?

Yine de yumuşak bir iniş Wall Street'in temel durumu olmaya devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Eylül ayında ekonomiyi canlandırmak için devreye girmesi muhtemel gözüküyor ve iş piyasasındaki son zayıflığın daha sürdürülebilir bir varoluşa doğru sadece bir gerileme olması muhtemel. Ancak olasılıklarla yönetilen bir dünya olan finans için biraz şüphe bile zararlı olabiliyor. Oldukça uzun bir aradan sonra, ABD ekonomisinin resesyona girebileceği korkuları tekrar ortaya çıktı ve bu da makro trader’lardan borsa simsarlarına kadar piyasa aktörlerinin paniğe kapılmasına neden oldu.

Bütün bu kargaşa, yeni bir dönemin yaklaştığının bir uyarısı. Enflasyonist pandemi dönemi sonrası ekonomi zayıflıyor ve yakında yeni bir şey onun yerini alacak. Bu rejimin büyümeyi mi yoksa hisse senetlerini mi ödüllendireceğini, para akışlarını Japonya'ya mı yoksa Meksika'ya mı geri göndereceği bilinmiyor. Bu yeni ekonominin yapısı da belirsiz olmaya devam ediyor; sadece deneyimlenenelerden daha yavaş ve belki de 2008 Finans Krizi’nden bu yana görülen her şeyden daha ‘normal’ olacağı düşünülüyor. Plan, yüzde 2 enflasyon oranına ve yüzde 2 referans faiz oranına geri dönmek. Oraya tam olarak nasıl varılacağı (yumuşak bir inişle mi yoksa bir durgunluktan sonra mı?) piyasaların hedefe ulaşana kadar taze veriler ve merkez bankası duyuruları arasında sarsılmasına neden olacak soru olarak öne çıkıyor. Bu gerçekten de çalkantılı bir son olabilir, ancak en azından görünürde.

‘Kötü haber iyi haberdir’den…

Ekonominin yavaşladığına dair işaretler ne beklenmedik ne de istenmeyen şeyler. Bunlar pandemiden kurtulunduğunu da bir göstergesi. Hem ücretlerin hem de fiyatların rahatsız edici şekilde arttığı bir ekonomi karşısında, Fed faiz oranlarını yüzde 0'dan yüzde 5,25 seviyesine çıkardı. Açıkça amaçlanan frene basmak, tüketici harcamalarını yavaşlatmak ve şirketlerin işe alımlarını biraz olsun azaltmasını sağlamaktı. Bu, Wall Street'i ‘kötü haber iyi haberdir’ moduna soktu - vasat ekonomik veriler, daha yüksek faiz oranlarının aslında işleri yavaşlattığının kanıtıydı ve yatırımcılar geçen yıl bolca kanıt elde etti. Tüketici fiyat endeksi, Haziran ayında düşüş eğilimini sürdürdü ve Fed'in yüzde 2 hedefinin hemen üzerinde yüzde 3'e ulaştı. Hemen yeni iş bulacaklarına olan güvenleri azaldıkça daha az sayıda Amerikalı işlerini bıraktı. Ücretler artmaya devam etti ancak daha yavaş bir ivmede; bu da fiyatların istikrara kavuşabileceği anlamına geliyordu.

Daha yavaş büyüme hızı, borsanın neşeyle ilerlemesini sağladı. Tüketicilerin harcayacak parası hâlâ vardı ve pandemi sırasında fiyatları yükselttikten sonra, şirketler rekor karlar elde etti. İş raporunun yayınlanmasından bir gün önce, 1 Ağustos'ta S&P 500 yıl boyunca yüzde 11,8 artarken Nasdaq ve Dow sırasıyla yüzde 9,1 ve yüzde 7 kazandırdı. Volatilitenin yeniden ortaya çıkma ihtimaline karşı bir miktar koruma talebi olsa da, Wall Street'teki genel duygu daha iyimser hale gelmişti.

Cboe'nin türev piyasası istihbarat başkanı Mandy Xu, içinden geçilen dönemi, “Aşağı yönlü koruma için çok fazla talep görmüyoruz. Wall Street’in çoğunlukla piyasanın yükseleceğine dair çok fazla bahis oynadığını görüyoruz. Herkes aynı yöne bahis oynamaya başladığında, işler tek taraflı hale geliyor” diyerek tarif etmişti.

‘Kötü haber artık kötü haber’e

İş raporundan sonra yapılan ani yeniden değerlendirme, sadece Wall Street'teki birçok yatırımcıyı hazırlıksız yakalamakla kalmadı, aynı zamanda tüm piyasanın tonunu da değiştirdi; kötü haber artık kötü haberdi. Politika yapıcıların ve yatırımcıların görmek istediği şey yavaşlayan bir ekonomiydi, ancak iş piyasasını olumsuz etkileyebilecek veya en kötü durumda ekonomiyi tam bir durgunluğa sürükleyebilecek kadar yavaş bir ekonomi değil. Asıl soru ise, ilk türden bir yavaşlamada mı yoksa ikincisinde mi olunduğuydu.

Son ekonomik veriler daha derinlemesine incelendiğinde, ABD'nin daha nazik, daha hoşgörülü bir yavaşlama içinde olduğuna dair güçlü bir kanıt var. Temmuz iş raporu, yıllık bazda ücret artışının yüzde 3,6 olduğunu gösterdi, bu da insanların enflasyona göre ayarlandığında bile hala zam aldıkları anlamına geliyor. Apollo Global Management'ta baş ekonomist Torsten Slok, işsizlik oranındaki artışın kaynağının işten çıkarmalar değil, artan göç nedeniyle iş gücü arzındaki artış olduğunu savunuyor. Başka bir deyişle, işten çıkarmalarda ani bir artış yok, sadece işlere olan talep artıyor. Slok, paylaştığı notta, “Riskli kredilerde temerrüde düşen borçluların oranı geçen yıl azaldı; bu, bir durgunluk öncesinde görmeyi bekleyeceğiniz bir şey değil” diyor.

Asıl sorun belirsizlik

Amerikalılar işlerini kaybedene kadar tüketiciler harcamaya devam edecek. Tüketiciler harcamaya devam ettiği sürece ABD ekonomisi rayında ilerleyebilir. Sorun ise belirsizlik. Wall Street tüketicinin tutunacağından ya da tutunmayacağından emin olana kadar, inançlar kolayca sarsılabilir. Ve inanç kolayca sarsıldığında, izdiham riski artar. Netliğe ulaşmak için ise çok sayıda veri noktasına ihtiyaç olur. Bugün ise piyasanın yeni şeklini görmek için bu verileri eleme sürecinin henüz erken aşamalarında olunduğu görülüyor.

Bu yeni ortamda tüm şirketler zirveye ulaşamayacak. Şirketler rekor karları artırmak için son üç yılda fiyatları yükseltebildi ancak tüketiciler paralarını neye harcayacakları konusunda daha seçici hale geliyor ve bazen daha ucuz ürünlere yöneliyorlar. Bu, fiyatlarını çok fazla artıran bazı markalar için sorun yaratıyor. Pandemi sırasında fiyatlarını artıran Starbucks, ikinci çeyrekte kazanç tahminlerinin gerisinde kaldı. 2019'dan bu yana fiyatlarını tam yüzde 40 oranında artıran McDonald's da başarısız oldu. Bu arada, pandemi boyunca fiyatlarını yalnızca yaklaşık yüzde 8 oranında artıran Shake Shack, aynı dönemde kazanç tahminlerini aştı. Charles Schwab'da yönetici ve kıdemli yatırım stratejisti olan Kevin Gordon, “Kazananlar ve kaybedenler arasındaki bu dağılım, yatırımcıların seçtikleri hisse senetleri konusunda daha seçici olmaları gerektiği anlamına geliyor Bir endekse güvenmek artık yeterli olmayacak. Fiyatlandırma gücünde iyi gidenler iyi gidiyor. İyi gitmeyenler ise tahminleri kaçırdıkları için eziliyor. Enflasyon dalgasından faydalanan şirketler artık faydalanmıyor” diyor.

Geçen birkaç yıldır, Wall Street'in en önde gelen yatırımcılarından bazıları temel finansal analiz sanatının kaybolduğundan şikayet ediyor. Ucuz hisse senetleri aramanın, bilançoları okumanın ve yatırımcı çağrılarını dinlemenin endeks kucaklama ile yer değiştirdiği dile geitiriliyor. Bunun belki de bir sonraki trende giden yolda sadece bir durak olduğu da düşünülüyor. Bu da, içinde bulunulan kaosa dair kimsenin bir şey bilmediğini gösteriyor.

Bilinen bilinenler ve bilinmeyen bilinenler

Yatırımcılar son dört yılın çoğunu birbiri ardına gelen bilinmezleri anlamaya çalışarak geçirdi. 2020'den bu yana pandemi kaynaklı acil faiz oranı kesintilerinden tarihsel olarak hızlı, enflasyonla savaşan faiz oranı artışlarına geçildi. Ekonomi esasen uyku moduna alındı, pandemi fiyatları yukarı çekti ve şirketler işçileri işten çıkarıp onları geri çağırdı. Eğer bu çılgın bir yolculuk gibi hissettiriyorsa, bunun nedeni bunun gerçekten de öyle olması. Tüm bu tuhaflık ve belirsizlikten sonra, normal bir duruma dönmenin kendi türünde bir şok gibi hissedilmesi normal kabul edilmeli. Her şey plana göre giderse, girilecek piyasa türü de bu olacak: “Normallik.” Enflasyonun yüzde 2'ye yakın olduğu, sektörlere dağılmış istikrarlı istihdam artışları ve belki bir süre arka planda kalabilecek bir Fed ile ‘normal’ bir ekonomi.

Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını düşürmesi muhtemel gözüküyor ancak ekonomideki bozulma hızlanırsa, durgunluk olasılığı artacaktır ve faiz indirimleri onu durdurmaya yetmeyebilir. Durgunluk da ‘normal’ bir olaydır ancak pek eğlenceli olarak kabul edilmez. Yıllarca süren tuhaf zamanlar ve büyük kazançların ardından, Wall Street bıçak sırtında dans ediyor. Garip pandemi dönemi sonrası piyasalarda işe yarayan stratejilerin, düşük enflasyon ve daha düşük faiz oranlarının görece daha standart ekonomik rejimi altında işe yaramayacağından endişe ediliyor. Carry-trade patlamasında görüldüğü gibi, bu pozisyonları değiştirmek genellikle ‘şiddet’ anlamına gelebiliyor. Pazartesi günü olan şey, yeni yapının Wall Street'in tahmin ettiğinden daha önce kendini gösterebileceğinin aniden farkına varılmasıydı. Piyasa her yeni bilgiyi ayrıştırırken, sağlam bir veriye tutunurken ve durgunluk korkularını hafifleten veya doğuran verilerle hareket ederken daha fazla kargaşa beklemek en doğrusu gözüküyor. Piyasa şu anda bu melodiyle dans ediyor: “Bir tür kaos”, ancak bunu olumlu bir kaos olarak düşünmek gerekiyor.