Borsalarda kasap alarmı!

Finra, ABD borsalarında küçük sermayeli denizaşırı halka arz şirketlerinin, yeterli sermayeyi toplamak amacıyla ‘domuz kasaplığı’ olarak tabir edilen bir dolandırıcılığa başvurabileceği konusunda uyardı

Wall Street’in kendi kendini düzenleyen kuruluşu Finans Sektörü Düzenleme Kurulu (Finra) üyelerini piyasalarda ‘artan dolandırıcılık tehditleri’ konusunda uyardı. Finra, ABD borsalarındaki küçük sermayeli halka arzlarda görülen olağandışı fiyat artışlarına dikkat çekti.

Perşembe günü yayınlanan düzenleyici bildiriminde, 25 milyon dolardan az fon toplayanlar olan bazı küçük sermayeli halka arz şirketlerinin, "domuz kasaplığı" olarak da bilinen bir tür sosyal medya dolandırıcılığıyla bağlantılı göründüğü ve doldur boşalt benzeri bir planla yatırımcıları zor durumda bırakabileceği konusunda uyardı.

Söz konusu dolandırıcılık yöntemi genellikle kurbanlar ile dolandırıcılar arasında görünüşte romantik bir ilişki gibi anlaşılan çevrimiçi mesajlaşma ile başlıyor. Finra açıklamasında, “Bir romantik ilişki kurulduktan sonra, dolandırıcı aktör mağdura belirli menkul kıymetlerde belirli bir zamanda ve fiyatta limit emirleri vermesi için bir tavsiyede bulunacaktır” diyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Finra'dan yapılan açıklamada, bu halka arz operasyonlarının birçoğunun Çin'de bulunduğu belirtiliyor. Hong Kong'daki broker-bayilerine, halka arz hisselerinin önemli bir kısmı, bazen halka arzın %90'ı veya daha fazlası tahsis ediliyor. Hisselerin çok az kişide tutulması, bu listeleri fiyat manipülasyonuna karşı savunmasız hale getiriyor.

Düzenleyici kuruluş ayrıca, ABD dışında tutulan aday hesaplarının rolüyle ilgili endişelerini dile getirdi. Bu bireysel hesapların genellikle açıklanmayan bir kişi veya grup tarafından kontrol edildiğini ve işlem geçmişinden IP adreslerine ve banka hesap bilgilerine kadar izlenebileceğini belirtti.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre Finra uyarısı son aylarda ABD borsalarında yeni listelenen bazı şirketlerde görülen olağandışı volatilite sonrasında geldi.

Hong Kong merkezli fintek şirketi AMTD Digital temmuz ayında halka arz olmasından kısa bir süre sonra 320 katın üzerine yükseldi. Çinli hazır giyim üreticisi Addentax Group ağustos ayındaki halka arzından bu yana 130 kattan fazla değer kazandı. İki hisse senedi o zamandan beri değerlerinin %99'undan fazlasını kaybetti.

Nasdaq Borsası eylül ayının sonlarından bu yana düşük sermayeli Çinli şirketlerin işlemlerini sessizce durdurdu ve anlaşmalardaki ilgili taraflar hakkında daha fazla bilgi talep etti. New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) ve Nasdaq Borsası, açıklamadan bağımsız olarak halka arz olan küçük sermayeli şirketlerle ilgili endişelerinin bir kısmını vurgulayan farklı bildiriler yayınladı. Her iki borsa da aracı kurumları ve hileli ve manipülatif uygulamalara karışan diğer borsa üyelerini soruşturmaya devam edeceklerini söyledi. Nasdaq, son iki aydır bu anlaşmaları inceliyor. Ancak teknoloji borsası daha önce ön talep toplama standartları hakkında bir kamu bildirisi yayınlamamıştı.

Boustead Menkul Kıymetler Hisse Senetleri Sermaye Piyasaları Başkanı Daniel McClory, Çin de dahil olmak üzere kısıtlayıcı piyasalardan gelen şirketlerin halka arzlarında en az 25 milyon dolar veya listeleme sonrası piyasa kapitalizasyonunun dörtte birinden fazlasını artırmaları gerektiği şartını yeniden gündeme getirdiğini söyledi. McClory, “Buradaki fikir, piyasada yeterli pay olduğunda, vahşi fiyat dalgalanmaları olasılığını azalmasıdır” ifadelerin yer verdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) potansiyel halka arzlar şirketleri için bir risk faktörleri arasına hissenin işletme performansı ve mali durumuyla alakası olmayan “hızlı ve ciddi fiyat oynaklığı potansiyelinin” dahil edilmesini talep etmeye başladı.

Hukuk firması Ellenoff, Grossman & Schole’nin ortaklarından Douglas S. Ellenoff, Finra'nın uyarısının aracı kurumlar için denizaşırı ülkelerdeki bazı ticaret dinamiklerinin farkında olmaları gerektiği konusunda net bir mesaj gönderdiğini söyledi.

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