Borsadan yeni kapanış rekoru!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,54 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.343,93 puana taşıdı.

Talep artıyor

Analistler, son haftalarda atılan piyasa dostu adımlar ve sağlanan güvenle Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirerek, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu, ekonomik güven endeksi, yurt dışında Avro bölgesinde tüketici güven verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 puanın direnç, 1.320 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.8461 lira ve en yüksek 7.9672 lirayı gördükten sonra, 7.88 – 7.89 lira aralığında,

- euro en düşük 9.3511 lira ve en yüksek 9.5158 lirayı gördükten sonra, 9.40 – 9.41 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.4926 lira ve en yüksek 10.6794 lirayı gördükten sonra 10.52 – 10.53 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.18852 - 1.19412 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18984 düzeyindeydi.

Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yakın dönemdeki "döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükseliş" olduğuna işaret ederek, "para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı" vurgulandı.

TCMB Para Politikası Kurulu'nun, 475 bazpuan artışla politika faizini yüzde 15'e yükselttiği toplantının tutanaklarında, "Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir" denildi ve eklendi:

"Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Bu çerçevede, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 10.25’ten yüzde 15’e yükseltilmiştir.

Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finasal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

Kurulun, "parasal sıkılaşmaya ek olarak şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak amacıyla sade bir operasyonel çerçeve uygulanmasına ve tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdiği" vurgulanan tutanaklarda, "Bu doğrultuda, TCMB tarafından hâlihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve Geç Likidite Penceresi imkânlarıyla sağlanan fonlama, 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılacaktır" denildi.

Çeyrek altın 745 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 459,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 459,90 liradan, 3 bin 31 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 52 liradan, 419,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 423,50 liradan, 2 bin 962 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 982 liradan, bin 481 liradan alınan Yarım Ziynet bin 491 liradan ve 740 liradan alınan Çeyrek Ziynet 745 liradan satıldı.