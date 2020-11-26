Borsadan kapanış rekoru

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 17,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında yüzde 3,54 ile bilişim, yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları en karlı olanı oldu. BIST 100 endeksi en yüksek seviyesini 1.343,93 puana taşıdı.

Son haftalarda analistler tek kullanımlık piyasa dostu adımlar ve güven sağlandığını bildirerek, Türk lirasının varlığına yönelik talebin arttığını bildiriyor, yarın anavatan Türkiye'nin Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu, ekonomik güven endeksi, euro bölgesi ve yurtdışında bildirdi bunu tüketici güven verileri izleyecektir.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin piyasaların merkezinde yer aldığını belirten analistler, BIST 100 endeksinde 1.360 puanın direniş konumunda olduğunu söyledi. 1.320 puan destek pozisyonunda.