  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsadan kapanış rekoru
Ekonomi

Borsadan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.343,93 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,28 değer kazancıyla 1.342,49 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 20:00:00 -
Borsadan kapanış rekoru

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 17,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında yüzde 3,54 ile bilişim, yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları en karlı olanı oldu. BIST 100 endeksi en yüksek seviyesini 1.343,93 puana taşıdı.

Son haftalarda analistler tek kullanımlık piyasa dostu adımlar ve güven sağlandığını bildirerek, Türk lirasının varlığına yönelik talebin arttığını bildiriyor, yarın anavatan Türkiye'nin Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu, ekonomik güven endeksi, euro bölgesi ve yurtdışında bildirdi bunu tüketici güven verileri izleyecektir.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin piyasaların merkezinde yer aldığını belirten analistler, BIST 100 endeksinde 1.360 puanın direniş konumunda olduğunu söyledi. 1.320 puan destek pozisyonunda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş teklif!
Dünya

Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş teklif!

Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Yana Topalov, Sofya ve Ankara'nın ortak işetmeler kurarak üçüncü ülke piyasalarında işbirliği yapabilec..
Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü
Medya

Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Ebru Poyraz, kadına şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi görünümü ver..
Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma
Gündem

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri El Sani anlaşma imzaladı.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay