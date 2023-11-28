Borsada yeni dinamikler ön planda

Haftanın ilk gününde erken saatlerde Japonya’dan ve Çin’den gelen ekonomik verileri dikkatleri çekti. Çin’in sanayi üretimi karı yılın en yavaş hızında da olsa düşmeye devam etti. Ocak-Ekim döneminde gelen yıla göre %7,8 azalan sanayi işletmelerinin karı Eylül ayında kaydedilen %9’luk düşüşün altında kaldı. Çin'den gelen veriler toparlanma süreci ve piyasa güvenini artırmak için daha fazla teşvik ihtiyacına işaret ediyor.

Avrupa Borsaları da kasım ayının son haftasına satıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.1, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0.1, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.2, talya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0.2 ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.1 değer kaybetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti. Satıcılı başlayan gün kapanışı da aynı şekilde tamamladı.

Dış dinamiklerin etkisi

Dün yurtiçinde Bank Of Amerika ve Goldman Sachs’ın Türk bankaları için fiyat hedeflerini değiştirmeleri üzerine özellikle Bist Bankacılık endeksinin %6’ya yakın prim kaydettiği gözlendi. Bist100 Endeksi’nde ise risk iştahı ile birlikte 8.000 puan seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşti. İşlem hacmi ise geçen hafta kapanışına nazaran artış göstererek 100,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde dün Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nin duruşmasında yaptığı konuşmada Euro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetlere ve son görünüme ilişkin açıklamalarda bulundu. Euro Bölgesi’ndeki faaliyetlerin son çeyreklerde durgunlaştığı ve yılın geri kalanında da zayıf kalmasını beklediklerini ifade ederken, istihdam büyümesinin de yıl sonuna goğru icme kaybedebileceğine dair bazı işaretlerin var olduğunu söyledi. Zaferi açıklamaya başlama zamanı değil diyen Lagarde “Enflasyonist baskıların zayıflamaya devam etmesini bekliyoruz. Enflasyon için orta vadeli görünüm bir hayli belirsizlik tarafından çevrelenmeye devam ediyor.” Dedi. Manşet enflasyonda gelecek aylarda yeniden yükseliş olabileceğini ifade etti. Bugünün performansına ilişkin ise 8 bin bandının üstünde borsanın tutunup tutunamayacağı merak edilen konuların başında geliyor keza yatırımcılar için bu bant psikolojik eşik teşkil ediyor. Piyasa algısında yeni dinamikler de belirleyici etkide bulunacak.