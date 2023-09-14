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Ekonomi Borsada yatırımınız mı var? "Hissenize" düşen payı böyle alabilirsiniz
Ekonomi

Borsada yatırımınız mı var? "Hissenize" düşen payı böyle alabilirsiniz

Yeniakit Publisher
2023-09-14 00:12:00 - 2023-09-14 00:13:05
Borsada yatırımınız mı var? "Hissenize" düşen payı böyle alabilirsiniz

Elinizdeki birikimleri değerlendirmek için bir hisse senedine mi girdiniz? Peki kar dağıtım sürecinde karşılığını tam olarak alabilecek misiniz? İşte borsa yatırımcılarının temettü dağıtımında dikkat etmesi gereken noktalar:

 Finans dünyasında temettü, hisse senedi yatırımcıları için önemli bir konsept olarak öne çıkıyor. Bir şirketin kârının bir bölümünü hisse senedi sahiplerine dağıttığı temettü yatırımları, birçok yatırımcının ilgisini çekiyor. Bu dağıtım, şirketin yıllık genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulur ve yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Temettü, hisse senedi sahiplerine yapılan ödemelerdir ve hisse senedi sahiplerine yatırımlarının karşılığını verme amacı taşır.

Dağıtım nasıl yapılıyor?

Temettü ödemeleri genellikle yıllık veya dönemsel olarak yapılır ve her hisse senedi sahibine sahip oldukları hisse senedi sayısına göre eşit oranda dağıtılır. Örneğin, bir şirket yıllık temettü ödemesi olarak 1 TL tutarında bir temettü açıklarsa, bir hisse senedi sahibi 100 hisse senedine sahipse 100 TL temettü alır.

Alım için izlenecek yol

Investing.com uzmanlarına göre, yatırımcılar Borsa İstanbul’da temettü alımı için aşağıdaki adımları takip edebilir:

Hisse Senedi Alımı Yapın.Temettü Tarihlerini Takip Edin.Hisse Senetlerinizi Temettü Tarihinden Önce Satmayın.


Temettü Miktarını ve Ödeme Şeklini Öğrenin.Temettü Ödemesini Hesabınıza Alın. Vergi Durumunu Göz Önünde Bulundurun ve Temettü ile Yeniden Yatırım Yapmayı Düşünün.
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Borsa için olmazsa olmaz adım

Borsada temettü almak oldukça yaygın bir uygulamadır ve yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı. Temettü ödemelerini dikkatle takip etmek ve vergi konularında dikkatli olmak, sağlıklı bir yatırım portföyü oluştururken temettüden maksimum faydalanmanıza yardımcı olacaktır.

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