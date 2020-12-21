Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.834
|-1,84
|BIST ANKARA
|2.244
|-0,04
|BIST ANTALYA
|2.005
|-1,84
|BIST BALIKESİR
|1.894
|0,28
|BIST BURSA
|3.418
|-1,98
|BIST DENIZLI
|2.713
|-1,52
|BIST ISTANBUL
|1.446
|-1,84
|BIST IZMIR
|3.076
|-1,39
|BIST KAYSERI
|7.797
|-1,66
|BIST KOCAELI
|3.314
|-2,37
|BIST KONYA
|3.134
|-1,40
|BIST TEKIRDAĞ
|9.159
|0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)