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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:15:15 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.373-1,29
BIST ANKARA2.2270,93
BIST ANTALYA1.9622,49
BIST BALIKESİR1.7812,40
BIST BURSA3.508-0,35
BIST DENIZLI2.836-0,77
BIST ISTANBUL1.4071,29
BIST IZMIR3.0680,97
BIST KAYSERI7.4050,30
BIST KOCAELI3.1371,51
BIST KONYA2.5184,51
BIST TEKIRDAĞ9.0651,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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