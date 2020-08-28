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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 18:48:51 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.774 -1,85
BIST ANKARA 1.997 -0,31
BIST ANTALYA 1.248 -1,81
BIST BALIKESİR 1.139 -0,54
BIST BURSA 2.557 0,55
BIST DENIZLI 2.420 -0,78
BIST ISTANBUL 1.146 -0,79
BIST IZMIR 2.490 0,01
BIST KAYSERI 5.239 -1,20
BIST KOCAELI 2.447 0,43
BIST KONYA 1.597 3,03
BIST TEKIRDAĞ 7.159 -0,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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