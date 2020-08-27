Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.864
|5,21
|BIST ANKARA
|2.003
|1,09
|BIST ANTALYA
|1.271
|2,05
|BIST BALIKESİR
|1.146
|2,35
|BIST BURSA
|2.543
|2,99
|BIST DENIZLI
|2.438
|-3,28
|BIST ISTANBUL
|1.155
|0,81
|BIST IZMIR
|2.489
|2,82
|BIST KAYSERI
|5.303
|1,88
|BIST KOCAELI
|2.437
|0,96
|BIST KONYA
|1.550
|-0,05
|BIST TEKIRDAĞ
|7.191
|-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)