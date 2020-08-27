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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 18:38:59 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.864 5,21
BIST ANKARA 2.003 1,09
BIST ANTALYA 1.271 2,05
BIST BALIKESİR 1.146 2,35
BIST BURSA 2.543 2,99
BIST DENIZLI 2.438 -3,28
BIST ISTANBUL 1.155 0,81
BIST IZMIR 2.489 2,82
BIST KAYSERI 5.303 1,88
BIST KOCAELI 2.437 0,96
BIST KONYA 1.550 -0,05
BIST TEKIRDAĞ 7.191 -0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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